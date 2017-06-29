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НБУ из-за кибератаки осуществил валютную интервенцию на межбанке по единому курсу
17:33 29.06.2017 |
Национальный банк в четверг осуществил валютную интервенцию по единому курсу с целью сглаживания ситуации на валютном рынке.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"В связи с недавней кибератакой работа ряда банков сегодня была ограниченной, что повлияло на функционирование межбанковского валютного рынка и исказило процесс курсообразования. Поэтому Национальный банк принял решение поддержать функционирование валютного рынка с помощью валютной интервенции", - пояснил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Для облегчения работы валютного рынка в таких условиях Национальный банк установил курс доллара при покупке на уровне 26,07 UAH/USD и курс продажи 26,12 UAH/USD.
При этом объемы покупки и продажи инвалюты не уточняются.
Как сообщали Українські Новини, согласно Стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, валютная интервенция НБУ по единому курсу проводится в случаях, когда необходимо предоставить рынку четкий курсовой ориентир (например, в случае дезорганизованности рынка).
При такой интервенции Национальный банк пропорционально удовлетворяет заявленные субъектами рынка суммы по единому определенному обменному курсу гривны к иностранной валюте.
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