НБУ из-за кибератаки осуществил валютную интервенцию на межбанке по единому курсу

Национальный банк в четверг осуществил валютную интервенцию по единому курсу с целью сглаживания ситуации на валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"В связи с недавней кибератакой работа ряда банков сегодня была ограниченной, что повлияло на функционирование межбанковского валютного рынка и исказило процесс курсообразования. Поэтому Национальный банк принял решение поддержать функционирование валютного рынка с помощью валютной интервенции", - пояснил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Для облегчения работы валютного рынка в таких условиях Национальный банк установил курс доллара при покупке на уровне 26,07 UAH/USD и курс продажи 26,12 UAH/USD.

При этом объемы покупки и продажи инвалюты не уточняются.

Как сообщали Українські Новини, согласно Стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, валютная интервенция НБУ по единому курсу проводится в случаях, когда необходимо предоставить рынку четкий курсовой ориентир (например, в случае дезорганизованности рынка).

При такой интервенции Национальный банк пропорционально удовлетворяет заявленные субъектами рынка суммы по единому определенному обменному курсу гривны к иностранной валюте.