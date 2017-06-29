Фондовый рынок Украины простаивает из-за ставших жертвой кибератаки НДУ и РЦ

Украинский фондовый рынок фактически приостановил работу в ожидании восстановления работы основных институтов депозитарно-клиринговой системы - Национального депозитария Украины (НДУ) и "Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках" (РЦ, оба - Киев), которые 27 июня стали жертвой масштабной вирусной кибер-атаки.

"Начало торгов на Фондовой бирже ПФТС отложено до возобновления работы клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Украины", - говорится в сообщении биржи ПФТС.

"Старт торгов на фондовом рынке "Украинской биржи" (УБ) отложен до восстановления расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг", - отмечает другая "Украинская биржа", которая, как и ПФТС, не пострадали от кибератаки, но не могут оформить проведенные 27 сделки из-за сбоя в работе НДУ и РЦ.

В то же время торги на срочном рынке УБ проводятся в стандартном режиме, кроме фьючерсных и опционных контрактов на индекс украинских акций, торги которыми стартуют одновременно с восстановлением торгов на фондовом рынке.

Крупнейшая по оборотам биржа "Перспектива", также пострадавшая от вируса, по состоянию на полдень четверга пока не возобновила работу.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники фондового рынка, из-за вызванного кибератакой сбоя в работе НДУ и РЦ простаивает и внебиржевой рынок.

Нацдепозитарий на своем сайте заявил, что "о времени открытия операционного дня будет сообщено позже, сервис "Кабинет клиента" для отправки отчетности начнет свою работу во второй половине дня".

Информированный источник сказал агентству "Интерфакс-Украина", что возобновление работы в районе 16:00 четверга по состоянию на полдень выглядит оптимистичным сценарием.

Как сообщалось, подобный масштабный сбой в работе фондового рынка Украины из-за кибератаки является первым в его истории.