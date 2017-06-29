Пока длится так называемый "хлебное перемирие", которое по сути было сорвано еще в первый же день, террористы наращивают свои силы, в частности на южном направлении.

С 24-го июня продолжается так называемое "Хлебное перемирие". В рядах военных с этого очередного "перемирия" не просто смеются - его банально не понимают. Поскольку, врагом никакие договоренности не соблюдаются. Трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая - с 24 июня по 31 августа.

Военные же говорят, что очень часто перемирие длится до тех пор, пока с поля не уйдет последний комбайн. Поэтому вечером бои продолжаются.

Если посмотреть на статистику, то только за 24-е июня мы имели двух погибших и трех раненых воинов. А за пять дней так называемого перемирия у нас на сегодня мы имеем четырех погибших и 11 раненых бойцов. Стоит также напомнить, что 93-я бригада уже во время "Хлебного перемирия" задержала вражескую ДРГ - четырех боевиков, с русским, а еще двоих ликвидировали в район Желобка.

Из Приазовья также поступают определенные новости. Там так же нашим морпехам удалось ликвидировать вражескую ДРГ. Боевики пытались подойти к нашим позициям, а также зайти в тыл с большим количеством взрывчатки. Кроме этого по позициям наших военных работают из минометов и стрелкового оружия. Стреляют по всей линии фронта, хотя военные и говорят, что количество обстрелов уменьшилось.





Впрочем, сейчас именно на Приазовье из радиоперехватов военные узнали о том, что напротив Волновахи и Мариуполя происходит движение врага. В частности, подтягиваются бригадно-артиллерийские группы военных формирований Российской Федерации. Военные неофициально рассказывают, что светятся те же позывные, которые принимали участие в обстрелах позиций под Водяным из "Градов" в марте, а также работавшие по тыловых позициях наших войск под Волновахой, около трех недель назад.

Стоит отметить, что по Ольгинке в июне, а также по Графском прилетали снаряды "Краснополь", которые являются достаточно высокоточными. И эти снаряды есть на вооружении именно российской армии.

"Краснополь" - это корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд имеет реактивный двигатель или донный газогенератор.

Он входит в российский комплекс управляемого артиллерийского вооружения.

Отметим, что такие снаряды прилетали по тыловым позициям ВСУ, которые находились за 17 км от Волновахи. Это все наталкивает на мысль о работе информаторов, которые живут на неоккупированной территории, но работают на врага. Впрочем, учитывая последние теракты с подрывами сотрудников СБУ Хараберюши в Мариуполе в марте и Возного под Костянтинивкой вчера, а также подрыв в центре Киева офицера с ГУР Шаповала свидетельствуют о том, что угроза в нашем тылу есть достаточно большая.

Судя по последним событиям военные ожидают очередного обострения после "хлебного перемирия". Можно догадываться, что артиллерия Приазовья врагом подтягивается не для обороны. Вполне возможно, что благодаря информаторам враг попытается работать по нашим позициям, в частности в тылу.