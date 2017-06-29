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Совет ЕС продлил санкции против России до февраля 2018
07:15 29.06.2017 |
Совет Европейского Союза продлил санкции против России до 31 января 2018 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, передают Українські Новини.
"28 июня 2017 года Совет продолжил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 января 2018 года", - сказано в сообщении.
Первоначально эти меры были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.
Они были усилены в сентябре того же года и направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения.
19 марта 2015 года совет ЕС согласился привязать продолжительность этих санкций к полному выполнению "минских договоренностей", что, как предполагалось, должно было произойти 31 декабря того же года.
Поскольку "минские договоренности" не были полностью выполнены, совет ЕС продлил санкции до 31 июля 2016 года, а 1 июля - до 31 января 2017 года.
Затем совет ЕС согласовал их продление до 31 июля 2017 года.
В сообщении говорится, что экономические санкции, продленные данным решением, включают ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных мажоритарных компаний и их дочерних обществ, а также трем крупным российским энергетическим компаниям и трем оборонным компаниям.
Также ограничения касаются введения запрета на экспорт и импорт на торговлю оружием, установления запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России и ограничивают доступ России к определенным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
В дополнение к этим экономическим санкциям в ответ на кризис в Украине также действуют несколько мер ЕС, в том числе запрет на визы и замораживание активов против 150 физических лиц и 37 юридических лиц до 15 сентября текущего года.
Кроме того, ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя в настоящее время действуют до 23 июня 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, 22 июня Европейский Союз решил продлить экономические санкции против России до февраля 2018 года.
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