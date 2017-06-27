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Причиной масштабной атаки на компании РФ и Украины стал вирус-шифровальщик Petya - эксперты Group-IB
16:39 27.06.2017 |
Причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России и Украине стал вирус-шифровальщик Petya, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз.
"Вирус блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах. Атака произошла около 14:00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry", - сообщила Group-IB.
Среди жертв кибератаки оказались российские компьютерные сети "Башнефти", "Роснефти", украинских компаний "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровская электроэнергетическая система". Атаке в Украине подверглись Mondelez International, Ощадбанк, Mars, "Новая Почта", Nivea, TESA и др. Хакерской атаке также подвергся Киевский метрополитен, атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "Укртелеком"), ПриватБанк, сообщает Group-IB. Аэропорт "Борисполь" предположительно также подвергся хакерской атаке.
Специалисты Group-IB установили, что недавно вирус-шифровальщик Petya использовала группа Cobalt для сокрытия следов целевой атаки на финансовые учреждения.
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