Причиной масштабной атаки на компании РФ и Украины стал вирус-шифровальщик Petya - эксперты Group-IB

Причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России и Украине стал вирус-шифровальщик Petya, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз.

"Вирус блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах. Атака произошла около 14:00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry", - сообщила Group-IB.

Среди жертв кибератаки оказались российские компьютерные сети "Башнефти", "Роснефти", украинских компаний "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровская электроэнергетическая система". Атаке в Украине подверглись Mondelez International, Ощадбанк, Mars, "Новая Почта", Nivea, TESA и др. Хакерской атаке также подвергся Киевский метрополитен, атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "Укртелеком"), ПриватБанк, сообщает Group-IB. Аэропорт "Борисполь" предположительно также подвергся хакерской атаке.

Специалисты Group-IB установили, что недавно вирус-шифровальщик Petya использовала группа Cobalt для сокрытия следов целевой атаки на финансовые учреждения.

