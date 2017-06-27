Регистрация рисковых налоговых накладных с июля будет невозможной, - ГФС

Государственная фискальная служба информирует, что с 1 июля будет невозможной регистрация рисковых налоговых накладных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

"С 1 июля полноценно заработает электронная система управления рисками при администрировании НДС, которая будет автоматически останавливать регистрацию рисковых налоговых накладных", - заявил директор департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГФС Николай Чмерук.

Он также отметил, что на сегодняшний день системной проблемой остается так называемый "пересорт" (проведение сомнительных операций, по результатам которых может быть сформирован фиктивный налоговый кредит), именно для борьбы с этой схемой были внесены изменения в Налоговый кодекс.

"Если налоговая накладная не является рисковой, то она регистрируется, если рисковая - останавливается. Налогоплательщик имеет возможность обратиться в ГФС - предоставить соответствующие документы. Комиссия рассматривает это заявление и в течение 5 дней принимает решение действительно ли эта операция не содержит признаков риска и тогда накладная регистрируется, но если это рисковая накладная, то она останавливается", - рассказал Николай Чмерук.

По оценке чиновника, процент налоговых накладных, которые будут останавливаться, не превысит 0,1% от общего количества проверенных.

Об эффективности работы электронной системы управления рисками при администрировании НДС уже свидетельствует динамика формирования сумм фиктивного НДС.

Так, благодаря предупреждению в апреле (по декларациям марта) по сравнению с прошлым годом начисления НДС увеличились на 1 млрд гривен, или на 10,1%, в мае - 1,1 млрд гривен, что составляет 9,8%, в июне ожидается увеличение на 2 млрд гривен (18,9%).

Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба 23 июня инициировала изменение критериев при отборе крупных налогоплательщиков.

С 1 января 2017 года, согласно изменениям в Налоговый кодекс, внесенных законом от 21 декабря 2016 года (№1797-VIII), крупным налогоплательщиком считается юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, с объемом дохода выше 1 млрд гривен за последние 4 квартала.

Также крупным считается такой налогоплательщик, чья общая сумма платежей, уплаченная в госбюджет за такой же период, превышает 20 млн гривен.