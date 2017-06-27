Жертвами мощной кибер-атаки во вторник стали Кабмин, десятки банков и компаний

Компьютерные сети Кабмина, Киевской горгосадминистрации, десятков государственных и частных крупных банков и компаний во вторник стали жертвами массированной вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций.

"В результате этих кибератак (пострадавшие) банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций", - подтвердили в НБУ информацию в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В спецслужбах агентству заявили, что кибератакой уже активно занимаются специалисты Госспецсвязи и киберполиции.

В НБУ добавили, что предупредили банки и других участников финансового сектора об осуществляемой во вторник внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов, происходит сегодня.

Как сообщил агентству генеральный директор телерадиокомпании "Люкс" Роман Андрейко, в которую входит "24 канал", она также стала жертвой кибер-атаки.

"Повреждена часть компьютерного оборудования телеканала и радиостанции. В эфир выходим с компакт-дисков", - сказал он.

На сайте компании размещено изображение с экрана пострадавшего компьютера, которое свидетельствует о повреждении его так называемым вирусом-вымогателем: с предложением отправить эквивалент $300 в Bitcoin по указанному адресу.

В компании "Новой почте" во вторник также сообщили о массированной атаке вирусом "Petya.A" на информационные системы отделений и контакт-центра компании.

"Мы прилагаем все усилия для возобновления работы в ближайшее время. Благодарим за понимание, обещаем информировать о ходе событий", - говорится в объявлении компании в сети Facebook.

"Важно! Сейчас происходит кибер-атака на большинство ведущих украинских компаний и банков, в том числе и на нашу сеть. Соответственно, заранее приносим извинения за возможные сбои в работе компании", – говорится в сообщении крупного оператора рынка нефтепродуктов WOG.

В аэропортах "Борисполь" и "Киев" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили о повреждении внутренних компьютерных сетей. Однако все аэронавигационные системы работают в штатном режиме, рейсы отправляются и принимаются без задержек, подчеркнули в аэропорту.

Центральный офис ПАО "Укргазвыдобування" также подвергся кибер-атаке, сообщила начальник отдела внешних коммуникаций Лариса Полищук.

"Сегодня "лежат" сети нескольких банков и это свидетельствует о масштабной кибератаке в стране. Сейчас все компьютеры УГВ выключены. Работаем на телефонах", - написала она на своей странице в Фейсбук.

Ощадбанк указал, что во исполнение регламентов безопасности и защиты информации был вынужден прибегнуть к ограничению функционала услуг, предоставляемых клиентам. "Отделения банка будут работать сегодня в режиме консультаций. Клиенты Ощадбанка теперь могут воспользоваться банкоматами других банковских учреждений", – говорится в сообщении банка. В то же время веб и мобайл-банкинг "Ощад24/7", а также операции с карточками работают в нормальном режиме.

О хакерской атаке заявил и также компании "Укрлендфарминг" и "Авангард", акции которых котируются на Лондонской фондовой бирже. "Атака была осуществлена с помощью неизвестного вируса, который существенно ограничил работоспособность компьютерных систем компании", – сообщили агентству в пресс-службе. В ней отметили, что технические подразделения принимают все необходимые меры для восстановления работы систем и минимизации убытков для предприятий холдинга, партнеров и клиентов.

Ранее о хакерской атаке на свои компьютерные системы заявили в столичной энергокомпании "Киевэнерго". Кроме того, НЭК "Укрэнерго" также столкнулась с проблемами в работе компьютерных систем, но они не являются критическими.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", среди пострадавших от действий вируса, в частности, компании "Киевэнерго" и "Укрэнерго", "Укрпочта" и "Укртелеком", сеть АЗС "КЛО".

В то же время в "Энергоатоме" и НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что кибер-атака их не задела.