В Киеве с 15 июля вырастут тарифы на проезд в городском транспорте

С 15 июля в Киеве подорожает проезд в метро и всех видах наземного транспорта - автобусе, троллейбусе, трамвае и фуникулере. Метро будет стоить 5 гривен, другие виды транспорта - 4 гривны.

"Подскочит" в цене и городская электричка, пишет Наталья Лебедь в статье для сайта "24".

Впрочем, владельцам пластиковых карт удастся немного сэкономить на поездках. При пополнении карты на 10-19 поездок стоимость 1 жетона метро составит 4,9 гривны, а в случае заблаговременного приобретения 50 поездок - 4,5 гривны. Стоимость разового билета на городскую электричку составит 7 гривен. Как пояснили в администрации Киева, цены на проезд повышают вынужденно - для поддержки муниципальных столичных предприятий.

А для недовольных таким положением вещей советник первого заместителя председателя КГГА Василий Яструбинский объясняет, что тарифы на проезд могли быть еще выше. Яструбинский отметил: экономически обоснованный тариф составляет 6,64 гривны за пользование метрополитеном и 6,91 гривны за проезд в наземном транспорте.

Подорожают ли киевские маршрутки - пока неизвестно, однако частные перевозчики обычно не отстают от муниципальных, отмечает автор.