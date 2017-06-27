В зоне проведения АТО наконец воцарилось хоть что-то похожее на перемирие, однако и во время него случаются вооруженные провокации.

Прошло уже три дня так называемого "хлебного перемирия", но перемирием, как таковым, до сих пор даже не пахнет. Только в течение последних суток количество вражеских обстрелов уменьшилось в сравнении с предыдущими днями, но не более того.

Что характерно, наиболее дисциплинированными в этом смысле террористы Приазовья, которые почти полностью прекратили обстрелы. И это при том, что Мариупольское направление всегда было самым горячим.

С точностью до наоборот картина наблюдается на Луганщине. Боевики "ЛНР" всегда пасли задних в сравнении с их Мариупольскими и Донецкими "коллегами", однако во время последнего перемирия решили, очевидно, сократить отставание. Собственно, еще за день до него они пытались отбить потерянные ранее позиции в районе Желобка, однако получили достойный отпор, понесли значительные потери, плюс почти целая вражеская ДРГ попала в плен.

Сейчас же основной целью террористов уже вторые сутки подряд является село Желтое, которое находится на подконтрольной Киеву части так называемой "серой зоны" на правом (южном) берегу Северского Донца. Здесь оборону традиционно держат 24-я и 92-й ОМБр.

Что интересно, что до позавчерашнего дня данное село за все время проведения АТО обстреливалось только один раз (возможно были и другие случаи, но в хроники они не попали) - 19 января 2015 года, когда погиб один мирный житель. А здесь вдруг ни с того, ни с сего вторые сутки подряд боевики забрасывают село минами калибра 82-мм. К счастью, без потерь с нашей стороны.

При этом пока не очень понятна причина такой активности именно здесь, ведь Желтое особой стратегической или тактической ценности для террористов не несет - сразу за селом, на севере, течет бурная река Северский Донец, по которой, собственно, и проходит линия разграничения. Форсировать ее у боевиков нет никакой возможности, поэтому даже если им и удастся установить свой контроль над Желтым - это им практически ничего не даст.

Кстати, тем временем, пользуясь случаем, украинские военнослужащие тренировались в форсировании водных преград в рамках тактико-специального учения. Здесь стоит отметить, что в зоне АТО есть две водные преграды, которые в случае наступления ВСУ вполне вероятно придется форсировать: Кальмиус на Донетчине в районе Мариуполя и... тот же Северский Донец на Луганщине.

Кроме Желтого на Луганщине в течение первых дней так называемого "хлебного перемирия" досталось также Счастью (те же минометы 82-мм) и Крымскому (сюда прилетали мины калибром 120-мм). А вот в районе Попасной, Новотошковского, Новоалександровки и Новозвановки по позициям украинских воинов велся огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также "работал" вражеский снайпер. Но здесь, как говорится, ничего нового - это традиционные "мишени" террористов.

Как видим, боевики даже не думают соблюдать перемирие. Максимум, на который они способны - это имитация "режима тишины" путем уменьшения количества обстрелов. Однако, даже за это им рано или поздно придется отвечать.