Финансовые новости
- |
- 27.06.17
- |
- 11:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
От взрыва автомобиля в Киеве погиб один из руководителей управления разведки
11:05 27.06.2017 |
По предварительной информации, от взрыва "Мерседеса" в Соломенском районе Киева погиб чиновник Министерства обороны Максим Шаповал.
Об этом сообщили "Украинской правде" в Минобороны.
Все обстоятельства сейчас выясняются.
В правоохранительных органах УП сообщили, что погибший руководил спецназом Главного управления разведки Минобороны.
По данным источников УП, погиб Максим Шаповал.
Полиция пока имя погибшего не сообщала.
Как сообщалось, около 8:15 во вторник, 27 июня, на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская в Киеве взорвался "Мерседес". От сильного взрыва водитель погиб.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Форточка возможностей. Что еще может потерять Россия в Сирии
|Комментарий: Чтобы объявить о намерении баллотироваться в 2018 году, Путину нужен катаклизм
|Увидеть Париж и порешать. Что Порошенко получил от Макрона
|Рост курса доллара на межбанке произошел за счет роста гривневой ликвидности после выплат по НДС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Западные инвесторы поверили Путину?
|Обсуждение "Северного потока-2" министрами энергетики ЕС не принесло результата
|Плохие кредиты в банках выросли до 57% — или нет?
|Фискальная служба останется в подчинении Минфина и будет в корне реформирована - Гройсман
|Суд запретил ГПУ проверить е-декларации Ляшко
|Процесс экспансии юаня забуксовал
|Перезагрузка КСУ. Когда портновцев лишат блокирующего пакета
Это интересно
|WannaCry и Fireball атаковали каждую четвертую организацию в мире
|Пассивно-агрессивный коллега: 10 признаков
|Tesla подтвердила ведение переговоров о строительстве завода в Китае
|У Фольксвагена появится электрический спорткар
|LG представила гибкий и прозрачный OLED-дисплей диагональю 77 дюймов
|Смарт-очки Google Glass получили первое за три года обновление софта
|Начальников редко увольняют за плохое обращение с персоналом