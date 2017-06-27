Увидеть Париж и порешать. Что Порошенко получил от Макрона

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Увидеть Париж и порешать. Что Порошенко получил от Макрона

07:52 27.06.2017 |

Политика

 Алексей КАФТАН, Деловая столица

Париж вполне может оказаться медиатором между Вашингтоном и Берлином. Такое положение может позволить синхронизировать давление на Россию в минском формате и вне его.

Если бы так Петра Порошенко встречал Дональд Трамп - лично выйдя на крыльцо Белого дома, с военным оркестром и почетным караулом - глядишь, и "раньше, чем Путин" не превратилось бы в мем. Потому что Эммануэль Макрон, спустившись по ступеням Елисейского дворца, чтобы поздороваться с гостем, и всячески подчеркивая, что это не просто дань этикету, продемонстрировал всю несостоятельность подобных аргументов. Не важно, до или после. Важно как.

Французы всегда мастерски владели искусством дипломатических спецэффектов, и сравнивая визиты в Париж российского и украинского президентов, это мастерство нельзя не оценить. Принять Владимира Путина в Большом Трианонском дворце Версаля было изысканным и внешне благопристойным оскорблением. Ведь этот дворец, хоть и помнит Петра І, славен отнюдь не этим - а тем, что служил любовным гнездышком Людовика XIV и местом, где с подачи французского маршала Луи д'Эспре лютым унижением Венгрии и отъемом у нее "исконных территорий" завершилась Первая мировая война. А уж о том, что последним до Путина главой державы, которого приняли в Трианоне, был впоследствии убитый Муаммар Каддафи, не вспомнил только ленивый.

Встреча с Порошенко определенно была срежиссирована так, чтобы еще раз уязвить Москву. Елисейский дворец - официальная резиденция французских президентов, и обычно высоких иностранных гостей принимают именно там. Смех и дружеские похлопывания по плечу на фоне холодно-формального общения в Трианоне смотрелись подчеркнуто контрастно. Макрон четко выразил полную франко-немецкую поддержку "суверенитету Украины в ее международно признанных границах", пообещав, что "Франция не признает российской аннексии Крыма". Любопытная деталь: в ходе совместной пресс-конференции новоизбранный французский лидер подчеркнуто избегал упоминания титула кремлевского затворника. Вряд ли бывший ассистент Поля Рикера мог случайно допустить такую оплошность. Так что в публичной речи высшего французского чиновника пассаж "президент Порошенко, канцлер Меркель и Владимир Путин" выглядит как нескрываемый отказ последнему в легитимности.

Еще одной шпилькой Кремлю стала жирная точка, поставленная Макроном в формально историческом, но политическом по сути споре о "нашей" королеве Анне: киевская она - и говорить здесь не о чем.

В общем, бальзам на раны украинской публики. Точнее, той ее части, которая неровно дышит к ярким демонстрациям и жестам солидарности. Что ж, это, бесспорно, важно, но как насчет содержательной части?

Макрон с азартом взялся за реанимацию Нормандского формата, заглохшего с неудачной попыткой дуэта Олланд-Меркель продавить Киев в вопросе очередности выполнения пунктов Минских соглашений (сначала - выборы, затем - безопасность, а не наоборот) вследствие неуступчивости Кремля. Если перезагрузка состоится, то можно допустить, что Макрон, имея мандат двойного триумфатора (после президентских и парламентских выборов) будет чувствовать себя достаточно свободно, чтобы исходить из принципов в большей мере, чем из соображений целесообразности. Но у Ангелы Меркель ситуация теперь диаметрально противоположна. Так что шансы, что разговор пройдет в формате комбинации "тройственного союза" против России" примерно равны шансам на формат "дуэлянты и секунданты".

Притом остается неясным, что, собственно, являет собой план Макрона. После встречи с Порошенко, он возразил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, заявившему Конгрессу, что администрация Трампа допускает достижение соглашения между Киевом и Москвой вне рамок Минского процесса. Французский президент иронично заявил, что если кто-то и предложил лучшее решение, то он его либо не видел, либо не понял: "Вопрос не о принципах, поскольку соглашения были подписаны, вопрос в их рутинной имплементации".

В то же время, велика вероятность, что продвигаемое Макроном общение нормандской четверки (речь о телефонных переговорах) накануне саммита Двадцатки завершится ничем. Если вообще состоится: Москва еще не подтвердила участия в ней - там, очевидно, очень надеются на личную встречу Путина с Дональдом Трампом. "Российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев", - заявил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков, сделав вновь актуальным мем "по дороге в туалет". Но эта встреча также до сих пор под вопросом. Ее желательность для Трампа в нынешних обстоятельствах выглядит сомнительно - и это позволяет Белому дому выставлять за нее высокую цену. Возможно, неприемлемо высокую.

При таких раскладах и на фоне все более явного раздора между Вашингтоном и Берлином (как из-за личности Трампа, так и из-за одобренной Сенатом санкционной инициативы, угрожающим немецким контрагентам Газпрома) Париж вполне может оказаться и медиатором между ними, и ключевым партнером Капитолийского холма в континентальной Европе. Такое положение в перспективе выглядит своего рода золотой акцией. Соответственно, это может позволить синхронизировать давление на Россию в минском формате и вне его. Тогда и внутриукраинская распасовка "менять - не менять" касательно формата АТО вполне вписывается в контекст. И Москва, думается, вряд ли согласится сидеть сложа руки в ожидании такого прессинга.

Впрочем, окончательную конфигурацию покажут ближайшие недели, сколь бы банально это ни звучало.

Визит Порошенко в Париж, однако, не сводился к обсуждению упомянутых вопросов. И здесь, приходится отметить бич большинства официальных зарубежных поездок украинского президента: жестокий дефицит конкретики и четких позитивных - и, что не менее важно, понятных - программ в повестке. Этот дефицит неизменно компенсируется чрезмерно раздутой имиджевой составляющей. Которую можно выразить просто: "президент решает все проблемы". Причем ударение - на "все".

Ценность такого месседжа сомнительна даже в контексте пиара для внутреннего потребления. Для внешней аудитории - сомнительна еще больше.

Когда президент обсуждал вопросы поставок американского угля в Вашингтоне. Когда в Париже президент говорил о французских инвестициях в переработку мусора в Украине, это выглядело не менее странно. Как и обсуждение с с главой Сената Франции Жераром Ларше "перспектив укрепления двустороннего межпарламентского сотрудничества". Не говоря уже о заверениях, что "французские инвесторы теперь будут чувствовать себя в Украине комфортно". Странно - потому что с чего бы вдруг президенту заниматься энергетикой, когда есть соответствующее министерство. С какой стати ему поднимать тему, которая, хоть и сделана политической в Украине, во Франции лежит в плоскости исключительно частного бизнеса? Зачем заниматься вопросами межпарламетских контактов при живом спикере? Наконец, с какого перепугу лично обещать что-либо инвесторам (кстати, только ли французским?), если они, по идее, вообще должны проходить по ведомствам, отнюдь не входящим в структуру администрации президента?

Все это имеет смысл лишь в одном случае: если в ходе визита при участии первого лица подписываются конкретные документы - соглашения, меморандумы, договоры, разработанные теми, в чьей компетенции лежат соответствующие вопросы. Во всех остальных это просто белый шум, который в лучшем случае остается малозамеченным, а в худшем - откровенно раздражает. Порошенко рискует оказаться в ловушке самодержца, из которой уже не выбраться Путину: когда первому лицу государства приходится разбираться с ЖЕКами, это означает одно - система власти, которой, он, вроде бы, руководит, на поверку ему не подчиняется. И не работает.
 

ПО РУБРИКАМ

09:09 Но­вый пред­прав­ле­ния При­ват­бан­ка дол­жен под­го­то­вить фин­учре­жде­ние к про­да­же, - НБУ

08:59 Nikkei 225 вы­рос до по­чти двух­лет­не­го мак­си­му­ма на сни­же­нии кур­са ие­ны к дол­ла­ру

08:43 Дол­лар де­ше­ве­ет 27 июня в ожи­да­нии внут­рен­ней ста­ти­сти­ки и вы­ступ­ле­ния Йел­лен

07:24 Бир­жи США за­кры­лись 26 июня раз­но­на­прав­лен­но на сни­же­нии ак­ций тех­но­ло­ги­че­ских ком­па­ний

26.06 Рост кур­са дол­ла­ра на меж­бан­ке про­изо­шел за счет ро­ста грив­не­вой лик­вид­но­сти по­сле вы­плат по НДС

26.06 Дол­лар до­ро­жа­ет 26 июня по­сле до­сти­же­ния не­дель­но­го ми­ни­му­ма

26.06 Пло­хие кре­ди­ты в бан­ках вы­рос­ли до 57% — или нет?

26.06 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 26 июня со­ста­вил 26,0366 грн.

26.06 EY под­твер­дил низ­кое ка­че­ство кре­дит­но­го порт­фе­ля При­ватБан­ка

26.06 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 26.06.17

26.06 Фунт до­ро­жа­ет к дол­ла­ру 26 июня на под­пи­са­нии со­гла­ше­ния меж­ду кон­сер­ва­то­ра­ми и DUP

26.06 Пред­прав­ле­ния При­ват­бан­ка Шла­пак по­дал в от­став­ку

26.06 Мин­фин вы­пу­стит ОВГЗ со сро­ком до 17 лет под 9,8% для до­ка­пи­та­ли­за­ции При­ват­бан­ка

26.06 Бир­жи АТР за­кры­лись ро­стом 26 июня на фоне ста­би­ли­за­ции неф­тя­ных цен

26.06 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 26 июня

• дальше…

09:22 "Укрзализныця" пред­ла­га­ет зер­но­трей­де­рам но­вый ме­ха­низм сни­же­ния де­фи­ци­та зер­но­во­зов

08:55 Нефть до­ро­жа­ет 27 июня в ожи­да­нии дан­ных по за­па­сам в США

08:19 Евра­том ра­ти­фи­ци­ро­вал со­гла­ше­ние об ас­со­ци­а­ции меж­ду Укра­и­ной и ЕС, - Клим­кин

26.06 По­че­му Рос­сии не нуж­но за­хва­ты­вать "га­зо­вый хаб" на Лу­ган­щине

26.06 Об­суж­де­ние "Се­вер­но­го по­то­ка-2" ми­ни­стра­ми энер­ге­ти­ки ЕС не при­нес­ло ре­зуль­та­та

26.06 Це­ны на нефть 26 июня пе­ре­шли к сни­же­нию, Brent по­де­ше­ве­ла до $45,2 за бар­рель

26.06 Ме­тал­лур­ги и ме­тал­ло­лом­щи­ки до­го­во­ри­лись вме­сте сде­лать ры­нок же­лез­но­го ло­ма бо­лее ци­ви­ли­зо­ван­ным

26.06 Це­ны на ди­зель­ное топ­ли­во 26 июня сни­зи­лись в круп­ных се­тях АЗС

26.06 Сто­и­мость ав­то­га­за 26 июня сни­зи­лась в ря­де круп­ных се­тей

26.06 Фис­каль­ная служ­ба оста­нет­ся в под­чи­не­нии Мин­фи­на и бу­дет в корне ре­фор­ми­ро­ва­на - Грой­сман

• дальше…

08:38 Ком­мен­та­рий: Чтобы объ­явить о на­ме­ре­нии бал­ло­ти­ро­вать­ся в 2018 го­ду, Пу­ти­ну ну­жен ка­та­клизм

08:19 Евра­том ра­ти­фи­ци­ро­вал со­гла­ше­ние об ас­со­ци­а­ции меж­ду Укра­и­ной и ЕС, - Клим­кин

08:06 Time на­звал На­валь­но­го в чис­ле 25 вли­я­тель­ней­ших лиц ин­тер­не­та

26.06 Вер­хов­ный суд США ча­стич­но вос­ста­но­вил дей­ствие ми­гра­ци­он­но­го ука­за Трам­па

26.06 По­че­му Рос­сии не нуж­но за­хва­ты­вать "га­зо­вый хаб" на Лу­ган­щине

26.06 Time Inc и Barclays за­пу­стят ин­декс, при­вя­зан­ный к спис­ку Fortune 500

26.06 Быв­ше­го ми­ни­стра финан­сов Бра­зи­лии Ан­то­нио Па­лоц­ци при­го­во­ри­ли к 12 го­дам за­клю­че­ния

26.06 За­пад­ные ин­ве­сто­ры по­ве­ри­ли Пу­ти­ну?

26.06 Об­суж­де­ние "Се­вер­но­го по­то­ка-2" ми­ни­стра­ми энер­ге­ти­ки ЕС не при­нес­ло ре­зуль­та­та

26.06 ЕС уси­ли­ва­ет борь­бу с от­мы­ва­ни­ем де­нег и финан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма

26.06 Ка­зах­стан при­нял оче­ред­ную огра­ни­чи­тель­ную ме­ру в от­но­ше­нии рос­сий­ских же­лез­но­до­рож­ни­ков

26.06 Эко­но­ми­сты Deloitte оце­ни­ли Боль­шой Ба­рьер­ный риф в $42 млрд

26.06 Ауди­то­ры: Мо­зам­бик не мо­жет объ­яс­нить, на что по­тра­тил по­лу­чен­ные от кре­ди­то­ров $500 млн

26.06 Про­цесс экс­пан­сии юа­ня за­бук­со­вал

26.06 Ита­лия вы­де­лит 17 млрд ев­ро на ис­то­ри­че­скую са­на­цию бан­ков Ве­не­то

• дальше…

26.06 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон об от­мене ре­ги­стра­ции ин­ве­сти­ций и упро­ще­нии вы­да­чи ви­дов на жи­тель­ство в Укра­ине

23.06 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен пла­ни­ру­ет вве­сти по­пол­не­ние про­езд­ных би­ле­тов он­лайн и в лю­бом тер­ми­на­ле по­пол­не­ния сче­тов

23.06 Мет­ро на Ви­но­гра­да­ре по­явит­ся до кон­ца 2019 го­да

20.06 Ки­ев­со­вет под­дер­жал пре­кра­ще­ние со­гла­ше­ния с "Киевэнерго", пред­ва­ри­тель­но про­длив его на че­ты­ре ме­ся­ца

20.06 Ки­ев­ская ТЭЦ-6 мо­жет воз­об­но­вить ра­бо­ту к кон­цу не­де­ли

19.06 Goodbye, Ах­ме­тов. Станет ли со­гла­ше­ние с фин­ской Fortum уда­чей для Ки­е­ва

16.06 За год Укра­и­на под­ня­лась с 56-го на 50-е ме­сто в рей­тин­ге ин­но­ва­ци­он­ных стран

16.06 К ле­ту съем­ные квар­ти­ры в Ки­е­ве еще боль­ше по­де­ше­ве­ли

16.06 В Ки­е­ве утвер­ди­ли но­вые та­ри­фы на услу­ги по со­дер­жа­нию мно­го­квар­тир­ных до­мов

15.06 Суд раз­бло­ки­ро­вал сче­та Ки­ев­ско­го мет­ро­по­ли­те­на и от­ка­зал в от­сроч­ке вы­пла­ты дол­га "Укррослизингу"

13.06 МВД от­кры­ло но­вый сер­вис­ный центр в ТЦ "Metro" на Пет­ров­ке в Ки­е­ве

13.06 Окруж­ной админ­суд за­пре­тил пе­ре­име­но­вы­вать про­спект Ва­ту­ти­на в Шу­хе­ви­ча

12.06 Ки­ев на­шел ве­ро­ят­ную за­ме­ну "Киевэнерго"

01.06 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал про­спект Ва­ту­ти­на в про­спект Шу­хе­ви­ча

01.06 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: май 2017 г.

• дальше…

07:52 Уви­деть Па­риж и по­ре­шать. Что По­ро­шен­ко по­лу­чил от Мак­ро­на

26.06 Суд за­пре­тил ГПУ про­ве­рить е-де­кла­ра­ции Ляш­ко

26.06 Пе­ре­за­груз­ка КСУ. Ко­гда порт­нов­цев ли­шат бло­ки­ру­ю­ще­го па­ке­та

26.06 Хлеб­ное пе­ре­ми­рие. "Гибриды" стре­ля­ют, ВСУ го­то­вят­ся фор­си­ро­вать Се­вер­ский До­нец

26.06 Вы­ход­ные в АТО. По­че­му по­гиб­ли укра­ин­ские во­и­ны во вре­мя "перемирия"

26.06 Как Ти­мо­шен­ко ра­ду­ет Пу­ти­на бре­дом об им­пич­мен­те По­ро­шен­ко

26.06 Че­ло­век Кур­чен­ко ку­пил сеть га­зо­вых за­пра­вок в Гер­ма­нии – DW

26.06 США мо­гут ре­шить во­прос по­ста­вок Укра­ине обо­ро­ни­тель­но­го ору­жия еще в пре­де­лах это­го бюд­жет­но­го го­да - По­ро­шен­ко

26.06 В июле в Укра­и­ну при­е­дет Рекс Тил­лер­сон

23.06 Бои под Ав­де­ев­кой. По­че­му тер­ро­ри­сты укреп­ля­ют Кру­тую Бал­ку

23.06 Где про­ко­лол­ся Гуж­ва. Ка­кой ком­про­мат на Линь­ко на­ры­ла "Стра­на.ua"

23.06 Бои за До­нецк. Что озна­ча­ет взрыв в цен­тре го­ро­да

23.06 За­дер­жан глав­ный ре­дак­тор из­да­ния "Стра­на.юа" Игорь Гуж­ва - Лу­цен­ко

22.06 Бюд­жет 2017: Что на са­мом де­ле про­изо­шло се­го­дня в пар­ла­мен­те

22.06 Ли­де­ры Нор­манд­ско­го фор­ма­та про­ве­дут те­ле­фон­ные пе­ре­го­во­ры на сле­ду­ю­щей не­де­ле - По­ро­шен­ко

• дальше…

08:12 Спе­ци­аль­ные ви­део­кар­ты для до­бы­чи крип­то­ва­лют по­яв­ля­ют­ся в про­да­же

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

26.06 Са­мо­управ­ля­е­мые ав­то­мо­би­ли без­опас­нее, ко­гда «раз­го­ва­ри­ва­ют» друг с дру­гом

26.06 Ком­па­ния Takata объ­яви­ла о банк­рот­стве и про­да­ла боль­шую часть биз­не­са

26.06 Tesla со­здаст соб­ствен­ный му­зы­каль­ный сер­вис

26.06 Google обе­ща­ет пре­кра­тить чте­ние пи­сем в Gmail для под­бо­ра ре­кла­мы

26.06 SpaceX во вто­рой раз про­из­ве­ла успеш­ный за­пуск и по­сад­ку уже ис­поль­зо­вав­шей­ся для по­лё­тов ра­ке­ты

23.06 WannaCry и Fireball ата­ко­ва­ли каж­дую чет­вер­тую ор­га­ни­за­цию в ми­ре

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

23.06 Tesla под­твер­ди­ла ве­де­ние пе­ре­го­во­ров о стро­и­тель­стве за­во­да в Ки­тае

23.06 У Фолькс­ва­ге­на по­явит­ся элек­три­че­ский спорт­кар

23.06 LG пред­ста­ви­ла гиб­кий и про­зрач­ный OLED-дис­плей диа­го­на­лью 77 дюй­мов

22.06 Смарт-оч­ки Google Glass по­лу­чи­ли пер­вое за три го­да об­нов­ле­ние соф­та

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

22.06 Пред­ста­ви­те­ли NASA на­зва­ли «фу­флом» био­ча­стот­ные сти­ке­ры с кос­ми­че­ски­ми тех­но­ло­ги­я­ми

• дальше…

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

30.05 Аме­ри­кан­цы бо­ят­ся ид­ти в от­пуск

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно