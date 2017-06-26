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Обсуждение "Северного потока-2" министрами энергетики ЕС не принесло результата
18:49 26.06.2017 |
Обсуждение министрами энергетики стран ЕС реализации проекта "Северный поток-2", которое прошло в понедельник, 26 июня, в Люксембурге, не принесло ощутимых результатов. Вопрос о предоставлении Еврокомиссии мандата на проведение переговоров с Россией по правовым вопросам проекта будет далее рассматриваться экспертами. Сроки принятия возможного решения пока не определены.
Во время заседания высказались в первую очередь сторонники проведения переговоров: представители Польши, Литвы, Эстонии, Чехии, Румынии, Хорватии, Дании и Швеции. При этом, напоминает агентствo dpa, Польша и страны Балтии выступают против строительства второй очереди газопровода. Защитники "Северного потока-2" - Германия, Франция и Австрия, - считающие его чисто коммерческим проектом, не требующим вмешательства Еврокомиссии, свою позицию обозначать не стали.
В то же время заместитель главы Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович указал в микроблоге Twitter, что первые дебаты на уровне министров энергетики ЕС продемонстрировали сильную поддержку планов комиссии.
Газопровод "Северный поток-2" вызывает множество вопросов, прежде всего в странах Восточной Европы. В финансировании проекта, общая стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро, участвует целый ряд западных фирм: немецкие Wintershall и Uniper, нидерландско-британская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie. Трубы планируется проложить по дну Балтийского моря, неподалеку от существующего газопровода. Это позволит уже в 2019 году увеличить объем российского газа, поставляемого в Европу в обход Украины. Несколько дней назад президент Украины Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" "инструментом российской энергетической агрессии" против Киева и Брюсселя.
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