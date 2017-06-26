Суд запретил ГПУ проверить е-декларации Ляшко

Печерский райсуд Киева отказал Генпрокуратуре в проведении внеплановой проверки информации об уплате налогов и сборов, что отражено в электронной декларации по 2016 народного депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Как сообщает "Главком", такое решение суда 21 июня обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

В ходатайстве прокурор расписал: 30 января этого года против Ляшко открыто уголовное дело по ч. 3 ст.212 УК Украины ("Уклонение от уплаты налогов, сборов").

Так, нардеп подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ежегодную электронную декларацию за 2015 год, в которой указал наличие наличности в объемах 890 тыс. грн, $740 тыс. и 90 тыс. евро. Еще отметил в электронной декларации - 12 объектов ценного движимого имущества без детализации их ценности и приобретения в течение 2009-2013 годов в собственность 10 объектов недвижимого имущества без сведений о стоимости.

Согласно информации о доходах, полученных от налоговых агентов за 1998-2015 годы, выплачен доход Ляшко составил 3,3 млн грн, а уплачено налогов - 398,3 тыс. грн.

ГПУ отметило, что в феврале Печерский райсуд уже назначал налоговую проверку состояния и расходов Олега Ляшко, но она не охватила 2016 год. Поэтому, по мнению следствия, есть обстоятельства, которые могут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком действующего налогового законодательства.

Следственный судья Кристина Тарасюк, отказывая в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры, пояснила: "народный депутат Украины Олег Ляшко как физическое лицо, не будучи налогоплательщиком, в том числе самозанятым лицом, не может рассматриваться в качестве вероятного субъекта преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украина". Она также констатировала отсутствие уголовного дела против нардепа-радикала по ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение), которое бы позволило провести такую проверку.