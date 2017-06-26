Финансовые новости
- |
- 26.06.17
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд запретил ГПУ проверить е-декларации Ляшко
13:17 26.06.2017 |
Печерский райсуд Киева отказал Генпрокуратуре в проведении внеплановой проверки информации об уплате налогов и сборов, что отражено в электронной декларации по 2016 народного депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
Как сообщает "Главком", такое решение суда 21 июня обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.
В ходатайстве прокурор расписал: 30 января этого года против Ляшко открыто уголовное дело по ч. 3 ст.212 УК Украины ("Уклонение от уплаты налогов, сборов").
Так, нардеп подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ежегодную электронную декларацию за 2015 год, в которой указал наличие наличности в объемах 890 тыс. грн, $740 тыс. и 90 тыс. евро. Еще отметил в электронной декларации - 12 объектов ценного движимого имущества без детализации их ценности и приобретения в течение 2009-2013 годов в собственность 10 объектов недвижимого имущества без сведений о стоимости.
Согласно информации о доходах, полученных от налоговых агентов за 1998-2015 годы, выплачен доход Ляшко составил 3,3 млн грн, а уплачено налогов - 398,3 тыс. грн.
ГПУ отметило, что в феврале Печерский райсуд уже назначал налоговую проверку состояния и расходов Олега Ляшко, но она не охватила 2016 год. Поэтому, по мнению следствия, есть обстоятельства, которые могут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком действующего налогового законодательства.
Следственный судья Кристина Тарасюк, отказывая в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры, пояснила: "народный депутат Украины Олег Ляшко как физическое лицо, не будучи налогоплательщиком, в том числе самозанятым лицом, не может рассматриваться в качестве вероятного субъекта преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украина". Она также констатировала отсутствие уголовного дела против нардепа-радикала по ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение), которое бы позволило провести такую проверку.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд запретил ГПУ проверить е-декларации Ляшко
|Процесс экспансии юаня забуксовал
|Перезагрузка КСУ. Когда портновцев лишат блокирующего пакета
|Хлебное перемирие. "Гибриды" стреляют, ВСУ готовятся форсировать Северский Донец
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Украинские потребители поддерживают тренд использования энергосберегающих технологий
В РУБРИКЕ
|Как Тимошенко радует Путина бредом об импичменте Порошенко
|В июле в Украину приедет Рекс Тиллерсон
|Бюджетно-налоговый период конца месяца будет оказывать основное влияние на курс доллара на межбанке
|Новые правила распоряжения землями: как это будет работать
|Минфин обжаловал решение Лондонского суда по еврооблигационному долгу перед РФ
|Бои под Авдеевкой. Почему террористы укрепляют Крутую Балку
Это интересно
|Пассивно-агрессивный коллега: 10 признаков
|Tesla подтвердила ведение переговоров о строительстве завода в Китае
|У Фольксвагена появится электрический спорткар
|LG представила гибкий и прозрачный OLED-дисплей диагональю 77 дюймов
|Смарт-очки Google Glass получили первое за три года обновление софта
|Начальников редко увольняют за плохое обращение с персоналом
|Представители NASA назвали «фуфлом» биочастотные стикеры с космическими технологиями