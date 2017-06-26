Перезагрузка КСУ. Когда портновцев лишат блокирующего пакета

Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

Уже больше года прошло с того момента, когда в Конституцию были внесены изменения, касающиеся правосудия и, в частности, Конституционного суда Украины (КСУ). Однако нового закона о КСУ до сих пор нет. Первая попытка принять такой закон провалилась 11 апреля 2017 г., когда законопроект 5336-1, внесенный Сергеем Алексеевым и еще шестью депутатами, был отвергнут парламентом в ходе второго чтения. Учтя прозвучавшую критику, профильный комитет по вопросам правовой политики и правосудия подготовил новую версию в виде законопроекта 6427-д, которую внесли Руслан Князевич, Сергей Алексеев и еще 11 членов того же комитета. 8 июня этот проект не набрал голосов и был отправлен на повторное первое чтение.

Так что 22 июня депутаты рассматривали уже третью версию нового закона о КСУ, в которой была учтена очередная порция замечаний. За принятие проекта в первом чтении проголосовал 231 депутат. Второе чтение может состояться 11-14 июля (на последней пленарной неделе перед каникулами) или уже в начале новой сессии парламента. Если закон будет принят в целом хотя бы к середине сентября, то уже к концу ноября можно избрать пятерых новых конституционных судей.

По Конституции должно быть 18 судей КСУ: по шесть от президента, парламента и съезда судей. На данный момент есть только 13 судей, не хватает двух от президента, двух от парламента и одного от съезда судей. Пленарное заседание Конституционного суда является полномочным, если на нем присутствуют не менее 12 судей, а чтобы решение было принято, за него должны проголосовать не менее 10 судей. Также 10 голосов необходимы для избрания председателя КСУ (эта должность вакантна с 20 марта).

Шестеро из нынешних судей были назначены во времена Януковича, практически все они были подобраны небезызвестным Портновым. Сейчас у них, по сути, блокирующий пакет в КСУ: без них суд не может ни решений никаких принять, ни председателя себе избрать.

Если же Конституционный суд пополнится пятью новыми судьями, то в его составе будет уже 12 судей, назначенных после революции: шесть от парламента, четыре от президента и два от съезда судей. Они вполне смогут продвинуть на пост председателя КСУ кого-то из своего состава и провести фактическую перезагрузку всей деятельности суда.

Отбор кандидатур на должность судей КСУ, согласно Конституции, должен осуществляться на конкурсных началах. Требования к кандидатам определены опять-таки Конституцией: судьей КСУ может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком, в день назначения достиг 40 лет, имеет высшее юридическое образование, стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, высокие моральные качества и является юристом с признанным уровнем компетентности.

Нынешняя версия закона о КСУ предлагает, чтобы кандидатуры по президентской квоте отбирались конкурсной комиссией, созданной главой государства из компетентных юристов. Подготовку вопроса о рассмотрении Верховной Радой кандидатур по своей квоте будет осуществлять профильный комитет парламента. Отвечая на опасения депутатов, Князевич подчеркнул, что «комитет не будет конкурсной комиссией, а, по сути, конкурсной комиссией будет сессионный зал. Комитет же должен получить исключительно технические полномочия: собрать те документы, которые к нему поступят, и направить в сессионный зал для принятия соответствующих политических решений. Никаких других решений о допуске или недопуске кандидатов - партийных выдвиженцев комитет не может принимать». Аналогично подготовку вопроса о рассмотрении съездом судей кандидатур по своей квоте будет осуществлять Совет судей Украины.

Согласно законопроекту общий срок проведения конкурса должен составлять два месяца. Списки кандидатов, предлагаемых президенту, парламенту и съезду судей, должны содержать как минимум втрое больше кандидатур, чем имеется вакансий. Несомненно, будет очень интересно посмотреть на пятерку победителей, но сначала нужно дождаться, чтобы был принят закон.