Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Прошедшая неделя на Донбассе продолжает отсчитывать время позиционной войны, которая многим кажется бесконечной.

Несмотря на объявленное 11-е по счету с начала войны перемирие (которое успели окрестить "хлебным") хотя формально и привело к уменьшению общего количества обстрелов - в среднем в день около 30, однако количество погибших и раненных продолжает стабильно расти. Здесь не только погибшие в результате обстрелов, но и те, кто регулярно подрывается на растяжках, гибнет в результате неосторожного обращения с оружием и прочее, прочее. Так, утром 24 июня на Луганском направлении при выполнении боевого задания погибли двое разведчиков (родом из Львовской и Хмельницкой областей) из 8-го полка ССО.

Прямые боестолкновения продолжают происходить как на Приморском и Луганском направлениях, так и под Донецком - по-прежнему тяжело нашим удерживать позиции в районе Ясиноватского блокпоста, Авдеевской промзоны. Кстати, именно тут 21 июня погибло сразу двое "диких добровольцев" из Украинской Добровольческой армии - в официальных отчетах пресс-службы АТО упоминаний об этом нет.

Подходит к концу ротация подразделений на переднем крае противостояния, интересно, что в этот раз вместе с армейцами активно на первый план выдвигаются и подразделения Национальной гвардии (чаще всего сводными подразделениями, но кое-где и целыми полками, и бригадами). Серьезно усилена и огневая мощь третьей линии обороны.

Фактически к середине года хорошо стала видна общая картина гибридной войны: на линии противостояния по ротации стоят "новые" мотопехотные бригады и сводные части от моторизованных - всего около 40 тыс человек, а остальные 200 тыс занимаются решением стратегических задач - прикрывают участки границы с Россией и ее сателлитами (типа Приднестровья), осваивают новую технику и новые же тактические приемы. Фактически это мобильный резерв, куда входят самые подготовленные и вооруженные формирования, который может парировать ту или иную угрозу, если она возникнет.

Так, только за эту неделю в разных концах страны произошли десятки учений самого разного масштаба причем с отработкой крайне специфических задач.

Если внимательно смотреть на учения последних месяцев, то вполне очевидно, что одним из основных направлений боевой подготовки является повышение возможностей войсковых подразделений для преодоления водных преград и перемещения личного состава и техники. Такие учения прошли как непосредственно в Донецкой области, так и в центральной Украине. Интересно, что в одном случае (на Днепре, под Вышгородом) "реактивщики" выполнили такое крайне редкое упражнение как отработка расчетами БМ-21 "Град" огневого поражения целей с понтона. Тактическая ценность его непонятна - ведь прямая дальность стрельбы РСЗО 1500 м, а тот же Днепр в самом широком месте - 1200 м - но ролик получился красивым.

На полигонах активно работают части Национальной Гвардии. Так, на полигоне под Харьковом 300 военнослужащих НГУ провели масштабные учения на тему борьбы с диверсионными группами противника. Причем тему командиры поняли весьма широко, так как отрабатывали десантирование с вертолетов Ми-8, эвакуацию условных раненых, стрельбу из 120-мм минометов и гаубиц Д-30, маскировку и быструю смену огневых позиций. Одновременно на базе Западного оперативно-территориального объединения НГУ начались соревнования экипажей БТР.

В последнее время много внимания уделяется авиации. Так, на прошедшей неделе на базе армейской авиации в Бродах (Львовская область) прошли сборы вертолетчиков армейской авиации по методике применения боевых Ми-24 ночью. За пару дней были выполнены десятки полетов с использованием новейших польских летных шлемов и аппаратуры ночного видения. А только недавно закончились масштабные командно-штабные учения Воздушных сил "Блакитний тризуб-2017", на которых кроме стандартных задач по прикрытию наземных войск осуществляли и выброску личного состава и техники с Ил-76 и Ан-26.

На этом фоне продолжается усиление нашего сектора безопасности - спущен очередной боевой катер "Гюрза", сдан еще один Ан-26, на полигоне Гончаровское закончены армейские испытания польского беспилотника "Fly Eye" (после чего вероятнее всего последует начало серийного производства его в Чернигове), армия получила 20 новых машин повышенной проходимости КрАЗ, среди которых - новые мобильные рентген-кабинет и операционная.

Интересно, что корпорация "Богдан" в очередной раз сделала громкое заявление - о начале производства легких армейских грузовиков KIA 450. История с возможным принятием этих лицензионных корейских машин длится уже по крайней мере с 2015 года. "Практика" даже успела склепать на его базе бронеавтомобиль "Барс-6". Закончится ли нынешний всплеск активности конкретными решениями стоит посмотреть - в любом случае машина востребованная в армии, возможностями даже для отверточной сборки у нас мало кто обладает, так что "Богдан" не самый худший вариант.

В общем ждем анонсированный закон об деоккупации, обещанные президентом визиты американских официальных (и не очень) лиц. Только после этого возможно какое-то кардинальное изменение ситуации на линии соприкосновения на Донбассе. А пока нас ждет очередной этап позиционного противостояния со всеми вытекающими особенностями.