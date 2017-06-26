Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Хлебное перемирие. "Гибриды" стреляют, ВСУ готовятся форсировать Северский Донец

09:17 26.06.2017 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Прошедшая неделя на Донбассе продолжает отсчитывать время позиционной войны, которая многим кажется бесконечной.

Несмотря на объявленное 11-е по счету с начала войны перемирие (которое успели окрестить "хлебным") хотя формально и привело к уменьшению общего количества обстрелов - в среднем в день около 30, однако количество погибших и раненных продолжает стабильно расти. Здесь не только погибшие в результате обстрелов, но и те, кто регулярно подрывается на растяжках, гибнет в результате неосторожного обращения с оружием и прочее, прочее. Так, утром 24 июня на Луганском направлении при выполнении боевого задания погибли двое разведчиков (родом из Львовской и Хмельницкой областей) из 8-го полка ССО.

Прямые боестолкновения продолжают происходить как на Приморском и Луганском направлениях, так и под Донецком - по-прежнему тяжело нашим удерживать позиции в районе Ясиноватского блокпоста, Авдеевской промзоны. Кстати, именно тут 21 июня погибло сразу двое "диких добровольцев" из Украинской Добровольческой армии - в официальных отчетах пресс-службы АТО упоминаний об этом нет.

Подходит к концу ротация подразделений на переднем крае противостояния, интересно, что в этот раз вместе с армейцами активно на первый план выдвигаются и подразделения Национальной гвардии (чаще всего сводными подразделениями, но кое-где и целыми полками, и бригадами). Серьезно усилена и огневая мощь третьей линии обороны.

Фактически к середине года хорошо стала видна общая картина гибридной войны: на линии противостояния по ротации стоят "новые" мотопехотные бригады и сводные части от моторизованных - всего около 40 тыс человек, а остальные 200 тыс занимаются решением стратегических задач - прикрывают участки границы с Россией и ее сателлитами (типа Приднестровья), осваивают новую технику и новые же тактические приемы. Фактически это мобильный резерв, куда входят самые подготовленные и вооруженные формирования, который может парировать ту или иную угрозу, если она возникнет.

Так, только за эту неделю в разных концах страны произошли десятки учений самого разного масштаба причем с отработкой крайне специфических задач.

Если внимательно смотреть на учения последних месяцев, то вполне очевидно, что одним из основных направлений боевой подготовки является повышение возможностей войсковых подразделений для преодоления водных преград и перемещения личного состава и техники. Такие учения прошли как непосредственно в Донецкой области, так и в центральной Украине. Интересно, что в одном случае (на Днепре, под Вышгородом) "реактивщики" выполнили такое крайне редкое упражнение как отработка расчетами БМ-21 "Град" огневого поражения целей с понтона. Тактическая ценность его непонятна - ведь прямая дальность стрельбы РСЗО 1500 м, а тот же Днепр в самом широком месте - 1200 м - но ролик получился красивым.

 

На полигонах активно работают части Национальной Гвардии. Так, на полигоне под Харьковом 300 военнослужащих НГУ провели масштабные учения на тему борьбы с диверсионными группами противника. Причем тему командиры поняли весьма широко, так как отрабатывали десантирование с вертолетов Ми-8, эвакуацию условных раненых, стрельбу из 120-мм минометов и гаубиц Д-30, маскировку и быструю смену огневых позиций. Одновременно на базе Западного оперативно-территориального объединения НГУ начались соревнования экипажей БТР.

В последнее время много внимания уделяется авиации. Так, на прошедшей неделе на базе армейской авиации в Бродах (Львовская область) прошли сборы вертолетчиков армейской авиации по методике применения боевых Ми-24 ночью. За пару дней были выполнены десятки полетов с использованием новейших польских летных шлемов и аппаратуры ночного видения. А только недавно закончились масштабные командно-штабные учения Воздушных сил "Блакитний тризуб-2017", на которых кроме стандартных задач по прикрытию наземных войск осуществляли и выброску личного состава и техники с Ил-76 и Ан-26.

На этом фоне продолжается усиление нашего сектора безопасности - спущен очередной боевой катер "Гюрза", сдан еще один Ан-26, на полигоне Гончаровское закончены армейские испытания польского беспилотника "Fly Eye" (после чего вероятнее всего последует начало серийного производства его в Чернигове), армия получила 20 новых машин повышенной проходимости КрАЗ, среди которых - новые мобильные рентген-кабинет и операционная.

Интересно, что корпорация "Богдан" в очередной раз сделала громкое заявление - о начале производства легких армейских грузовиков KIA 450. История с возможным принятием этих лицензионных корейских машин длится уже по крайней мере с 2015 года. "Практика" даже успела склепать на его базе бронеавтомобиль "Барс-6". Закончится ли нынешний всплеск активности конкретными решениями стоит посмотреть - в любом случае машина востребованная в армии, возможностями даже для отверточной сборки у нас мало кто обладает, так что "Богдан" не самый худший вариант.

В общем ждем анонсированный закон об деоккупации, обещанные президентом визиты американских официальных (и не очень) лиц. Только после этого возможно какое-то кардинальное изменение ситуации на линии соприкосновения на Донбассе. А пока нас ждет очередной этап позиционного противостояния со всеми вытекающими особенностями.
 

ПО РУБРИКАМ

10:56 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 23 июня уве­ли­чил­ся на $52,7 млн до $130,4 млн

10:19 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 23.06.2017

09:49 Ита­лия вы­де­лит 17 млрд ев­ро на ис­то­ри­че­скую са­на­цию бан­ков Ве­не­то

09:45 НБУ опре­де­лил пе­ре­чень при­зна­ков на­ли­чия кон­тро­ля и усо­вер­шен­ство­вал по­ря­док иден­ти­фи­ка­ции бан­ков­ских групп

09:05 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 26 июня на сни­же­нии опа­се­ний по по­во­ду Brexit

08:46 Дол­лар сла­бо до­ро­жа­ет 26 июня в ожи­да­нии внут­рен­ней ста­ти­сти­ки

08:42 Бир­жи АТР рас­тут 26 июня на фоне удо­ро­жа­ния неф­ти

06:59 Бир­жи США в ос­нов­ном вы­рос­ли на фоне по­до­ро­жав­шей неф­ти

23.06 Бюд­жет­но-на­ло­го­вый пе­ри­од кон­ца ме­ся­ца бу­дет ока­зы­вать ос­нов­ное вли­я­ние на курс дол­ла­ра на меж­бан­ке

23.06 Ев­ро до­ро­жа­ет к дол­ла­ру 23 июня на силь­ных дан­ных внут­рен­ней ста­ти­сти­ки

23.06 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги в пят­ни­цу сни­же­ни­ем по ин­дек­су ПФТС

23.06 До­ка­пи­та­ли­за­ция При­ват­бан­ка на 38,5 млрд гри­вен поз­во­лит вый­ти на нор­ма­тив адек­ват­но­сти ка­пи­та­ла 10%, - НБУ

23.06 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 23.06.17

23.06 Ка­б­мин ре­шил до­ка­пи­та­ли­зи­ро­вать При­ват­банк на 38,5 млрд гри­вен

23.06 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 23 июня со­ста­вил 26,0311 грн

• дальше…

09:05 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 26 июня на сни­же­нии опа­се­ний по по­во­ду Brexit

09:01 Нефть до­ро­жа­ет 26 июня в ожи­да­нии сни­же­ния ка­п­за­трат про­из­во­ди­те­лей

08:51 Укра­и­на за­ка­ча­ла в ПХГ 3,1 млрд куб. м га­за с на­ча­ла се­зо­на за­кач­ки

07:41 В Укра­ине по­явят­ся еще две бе­тон­ные до­ро­ги

07:31 По­ро­шен­ко про­гно­зи­ру­ет по­став­ку 2 млн тонн уг­ля из США

07:22 Ми­нистр энер­ге­ти­ки США по­се­тит Ки­ев в ав­гу­сте - По­ро­шен­ко

07:11 По­ро­шен­ко на­де­ет­ся, что пар­ла­мент в бли­жай­шее вре­мя рас­смот­рит за­ко­но­про­ект о пен­си­он­ной ре­фор­ме

23.06 Це­на неф­ти за­мед­ли­ла рост на дан­ных об уве­ли­че­нии чис­ла бу­ро­вых уста­но­вок в США

23.06 Но­вые пра­ви­ла рас­по­ря­же­ния зем­ля­ми: как это бу­дет ра­бо­тать

23.06 Мин­фин об­жа­ло­вал ре­ше­ние Лон­дон­ско­го су­да по ев­ро­об­ли­га­ци­он­но­му дол­гу пе­ред РФ

• дальше…

10:50 Про­цесс экс­пан­сии юа­ня за­бук­со­вал

09:49 Ита­лия вы­де­лит 17 млрд ев­ро на ис­то­ри­че­скую са­на­цию бан­ков Ве­не­то

08:35 По­че­му Лит­ва бо­рет­ся с бе­ло­рус­ской АЭС и "Се­вер­ным по­то­ком-2"

08:11 Moody’s впер­вые за два го­да по­вы­си­ло рей­тинг Гре­ции

07:49 Че­ло­век Кур­чен­ко ку­пил сеть га­зо­вых за­пра­вок в Гер­ма­нии – DW

07:04 В июле в Укра­и­ну при­е­дет Рекс Тил­лер­сон

23.06 ЕЦБ хо­чет ре­гу­ли­ро­вать кли­ринг опе­ра­ций в ев­ро

23.06 Че­хия го­то­ва к при­ня­тию ев­ро и вступ­ле­нию в ев­ро­зо­ну - гла­ва ЦБ стра­ны

23.06 Круп­ней­шие бан­ки США про­шли стресс-те­сты ФРС

23.06 Гос­ду­ма РФ при­ня­ла за­кон, за­сек­ре­чи­ва­ю­щий све­де­ния, уже не раз ста­но­вив­ши­е­ся по­во­дом для ан­ти­кор­руп­ци­он­ных рас­сле­до­ва­ний

23.06 По­дру­ге экс-пре­зи­ден­та Юж­ной Ко­реи да­ли три го­да тюрь­мы

23.06 Араб­ские стра­ны вру­чи­ли Ка­та­ру спи­сок тре­бо­ва­ний

23.06 Стра­ны ЕС на­чи­на­ют но­вый этап обо­рон­но­го со­труд­ни­че­ства

22.06 Ев­ро­со­юз про­длил санк­ции про­тив Рос­сии

22.06 ЕЦБ впер­вые ку­пил ки­тай­ские юа­ни для ва­лют­ных ре­зер­вов

• дальше…

23.06 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен пла­ни­ру­ет вве­сти по­пол­не­ние про­езд­ных би­ле­тов он­лайн и в лю­бом тер­ми­на­ле по­пол­не­ния сче­тов

23.06 Мет­ро на Ви­но­гра­да­ре по­явит­ся до кон­ца 2019 го­да

20.06 Ки­ев­со­вет под­дер­жал пре­кра­ще­ние со­гла­ше­ния с "Киевэнерго", пред­ва­ри­тель­но про­длив его на че­ты­ре ме­ся­ца

20.06 Ки­ев­ская ТЭЦ-6 мо­жет воз­об­но­вить ра­бо­ту к кон­цу не­де­ли

19.06 Goodbye, Ах­ме­тов. Станет ли со­гла­ше­ние с фин­ской Fortum уда­чей для Ки­е­ва

16.06 За год Укра­и­на под­ня­лась с 56-го на 50-е ме­сто в рей­тин­ге ин­но­ва­ци­он­ных стран

16.06 К ле­ту съем­ные квар­ти­ры в Ки­е­ве еще боль­ше по­де­ше­ве­ли

16.06 В Ки­е­ве утвер­ди­ли но­вые та­ри­фы на услу­ги по со­дер­жа­нию мно­го­квар­тир­ных до­мов

15.06 Суд раз­бло­ки­ро­вал сче­та Ки­ев­ско­го мет­ро­по­ли­те­на и от­ка­зал в от­сроч­ке вы­пла­ты дол­га "Укррослизингу"

13.06 МВД от­кры­ло но­вый сер­вис­ный центр в ТЦ "Metro" на Пет­ров­ке в Ки­е­ве

13.06 Окруж­ной админ­суд за­пре­тил пе­ре­име­но­вы­вать про­спект Ва­ту­ти­на в Шу­хе­ви­ча

12.06 Ки­ев на­шел ве­ро­ят­ную за­ме­ну "Киевэнерго"

01.06 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал про­спект Ва­ту­ти­на в про­спект Шу­хе­ви­ча

01.06 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: май 2017 г.

• дальше…

09:54 Пе­ре­за­груз­ка КСУ. Ко­гда порт­нов­цев ли­шат бло­ки­ру­ю­ще­го па­ке­та

09:17 Хлеб­ное пе­ре­ми­рие. "Гибриды" стре­ля­ют, ВСУ го­то­вят­ся фор­си­ро­вать Се­вер­ский До­нец

09:12 Вы­ход­ные в АТО. По­че­му по­гиб­ли укра­ин­ские во­и­ны во вре­мя "перемирия"

08:20 Как Ти­мо­шен­ко ра­ду­ет Пу­ти­на бре­дом об им­пич­мен­те По­ро­шен­ко

07:49 Че­ло­век Кур­чен­ко ку­пил сеть га­зо­вых за­пра­вок в Гер­ма­нии – DW

07:16 США мо­гут ре­шить во­прос по­ста­вок Укра­ине обо­ро­ни­тель­но­го ору­жия еще в пре­де­лах это­го бюд­жет­но­го го­да - По­ро­шен­ко

07:04 В июле в Укра­и­ну при­е­дет Рекс Тил­лер­сон

23.06 Бои под Ав­де­ев­кой. По­че­му тер­ро­ри­сты укреп­ля­ют Кру­тую Бал­ку

23.06 Где про­ко­лол­ся Гуж­ва. Ка­кой ком­про­мат на Линь­ко на­ры­ла "Стра­на.ua"

23.06 Бои за До­нецк. Что озна­ча­ет взрыв в цен­тре го­ро­да

23.06 За­дер­жан глав­ный ре­дак­тор из­да­ния "Стра­на.юа" Игорь Гуж­ва - Лу­цен­ко

22.06 Бюд­жет 2017: Что на са­мом де­ле про­изо­шло се­го­дня в пар­ла­мен­те

22.06 Ли­де­ры Нор­манд­ско­го фор­ма­та про­ве­дут те­ле­фон­ные пе­ре­го­во­ры на сле­ду­ю­щей не­де­ле - По­ро­шен­ко

22.06 О том, как НБУ еду у се­мей фут­бо­ли­стов за­би­ра­ет…

22.06 При­азо­вье. Чем за­вер­шит­ся вре­мен­ное за­ти­шье на войне

• дальше…

10:26 Tesla со­здаст соб­ствен­ный му­зы­каль­ный сер­вис

10:10 Google обе­ща­ет пре­кра­тить чте­ние пи­сем в Gmail для под­бо­ра ре­кла­мы

07:57 SpaceX во вто­рой раз про­из­ве­ла успеш­ный за­пуск и по­сад­ку уже ис­поль­зо­вав­шей­ся для по­лё­тов ра­ке­ты

23.06 WannaCry и Fireball ата­ко­ва­ли каж­дую чет­вер­тую ор­га­ни­за­цию в ми­ре

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

23.06 Tesla под­твер­ди­ла ве­де­ние пе­ре­го­во­ров о стро­и­тель­стве за­во­да в Ки­тае

23.06 У Фолькс­ва­ге­на по­явит­ся элек­три­че­ский спорт­кар

23.06 LG пред­ста­ви­ла гиб­кий и про­зрач­ный OLED-дис­плей диа­го­на­лью 77 дюй­мов

22.06 Смарт-оч­ки Google Glass по­лу­чи­ли пер­вое за три го­да об­нов­ле­ние соф­та

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

22.06 Пред­ста­ви­те­ли NASA на­зва­ли «фу­флом» био­ча­стот­ные сти­ке­ры с кос­ми­че­ски­ми тех­но­ло­ги­я­ми

22.06 Harley-Davidson по­про­бу­ет ку­пить мар­ку Ducati

22.06 Илон Маск на­звал укра­ин­ский "Зенит" луч­шей ра­ке­той по­сле сво­их

21.06 Рос­сий­ский Сбер­банк об­на­ру­жил но­вый вид атак на бан­ко­ма­ты

21.06 Tesla Model S про­еха­ла без под­за­ряд­ки 900 ки­ло­мет­ров

• дальше…

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

30.05 Аме­ри­кан­цы бо­ят­ся ид­ти в от­пуск

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

24.05 Google на­ме­рен сле­дить за по­куп­ка­ми сво­их поль­зо­ва­те­лей оф­флайн

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно