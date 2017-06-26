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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выходные в АТО. Почему погибли украинские воины во время "перемирия"

09:12 26.06.2017 |

Политика

 Руслан Рудомський, Depo.ua

В зоне проведения АТО в течение выходных, несмотря на так называемое "хлебное перемирие", было традиционно жарко.

Сегодня мы, как обычно, проанализируем ситуацию относительно боевых действий по всей линии фронта за выходные дни. Итак, поехали. Традиционно - с севера на юг:

Трасса "Бахмутка"

Напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и включает десятки населенных пунктов и блок-постов.

В пятницу, 23 июня, в последний день перед так называемым "хлебным миром", враг здесь свирепствовал сильнее, чем за всю предыдущую неделю вместе взятую. Особенно отличились террористы вблизи села Крымское Новоайдарского района Луганской области. Здесь, примерно с 12:00, террористические силы начали масштабный обстрел позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады. В то же время, в район села Желобок террористы подтянули военную технику и вооружение и совершили попытку перехода в наступление, однако, вероятно из-за понесенных потерь, впоследствии отступили. При этом враг активно использовал оружие, строжайше запрещенное Минскими договоренностями: артиллерию калибром 122-мм и 120-мм минометы.

Кроме того, уже вечером боевики открывали огонь из минометов неподалеку Новотошковского, Новоалександровки, Новозвановки, Счастья и Попасной. Также, в течение дня, из пехотного вооружения террористы били в районе Лобачевого, Донца и Нижнетеплого.

В субботу, несмотря на первый день "режима тишины", в районе Бахмутской трассы также было достаточно горячо. Уже в начале суток боевики обстреляли украинских воинов в районе Катериновки из минометов калибра 120-мм. А вечером, террористы из минометов такого же калибра, а также менее мощных калибров 82-мм и 100-мм артиллерии, дважды обстреливали оборонительные укрепления сил АТО вблизи Троицкого.

Кроме всего прочего, на Луганском направлении в субботу вооруженными силами Украины была захвачена в плен целая ДРГ врага вместе с немалым арсеналом оружия. Таким образом, четверо боевиков были задержаны, а еще двое: командир и один из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление бойцам сил АТО - ликвидированы. Как оказалось, погибший командир группы, а также один из пленных, являются гражданами Российской Федерации.

В воскресенье на данной части фронта был зафиксирован лишь один вражеский обстрел. В частности, в полдень оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по воинам сил АТО, которые держат оборону возле поселка Желтое.

Выходные в АТО. Почему погибли украинские воины во время "перемирия"

 
Горловка

В пятницу днем на этом направлении установилось относительное затишье. Однако уже вечером боевики обозначили свое присутствие в районе Зайцево обстрелом одного из опорных пунктов сил АТО из минометов калибра 82-мм.

Указывается, что под указанный обстрел попали и наблюдатели ОБСЕ. Очевидно, данный факт немного напугал террористов, потому что далее, до конца выходных, они замолчали.

Авдеевка

В пятницу вечером террористы "ДНР" трижды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия разных калибров по оборонительным позициям ВСУ в южном пригороде Авдеевки.

В субботу один из опорных пунктов ВСУ, в южном пригороде Авдеевки, сепаратисты обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Из такого же вооружения, а также из противотанковых гранатометов боевики вели огонь по оборонительным укреплениям сил АТО вблизи Верхнеторецкого, которое немного севернее Авдеевки. Также уже поздно вечером из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ракетного комплекса были обстреляны украинские опорные пункты в южном пригороде Авдеевки. Кроме этого по украинским военнослужащим в районе Каменки боевики били из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

В воскресенье боевики стреляли северо-восточнее Авдеевки, в районе населенного пункта Каменка. Около 13:00 они осуществили обстрел одного из наших опорных пунктов из стрелкового оружия, а через три часа обстреляли там наши укрепления из 82-мм минометов.

Донецк

Здесь, видимо, враг еще не оправился после того, как украинские ДРГ в очередной раз "пошумели" на территории города, выведя из строя огневые точки боевиков.

Лишь в пятницу вечером боевики из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров обстреляли оборонительные позиции украинских воинов, которые держат оборону вблизи поселка Пески.

В субботу только в районе Невельского активизировался снайпер, а в воскресенье боевики к удивлению молчали.

Выходные в АТО. Почему погибли украинские воины во время "перемирия"

 
Приазовье

В пятницу террористы здесь решили сиграть в игру "артиллерия бьет по своим". Так, минометным расчетом 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) был осуществлен обстрел соседних позиций, в результате которого один боевик был убит и двое ранены. По результатам служебного расследования командованием полка было установлено, что на момент инцидента минометчики находились в состоянии наркотического опьянения.

К сожалению, кроме своих позиций, боевики не забыли и о украинских. Обстреляв еще утром опорные пункты ВСУ в районе Широкино и Водяного из 122-мм артиллерийских систем, террористы притихли до конца дня, однако, с наступлением сумерек снова активизировались. В частности, из 120-мм минометов бандиты вновь совершили обстрел неподалеку Лебединского, а из минометов калибра 82 мм - в районе Талаковки. Также боевики неоднократно, используя стрелковое оружие и гранатометы различных модификаций, открывали огонь по украинским воинам, которые держат оборону вблизи Широкино, Гнутово, Павлополя, Богдановки и Новотроицкого.

В субботу, первый день "режима тишины", на данном участке линии фронта перемирие продержалось фактически до шести вечера, после чего боевики из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия до полуночи несколько раз обстреливали подразделения ВСУ в районе Широкино и Павлополя.

В воскресенье на этом участке линии разграничения противник открывал огонь по позициям сил АТО один раз - сразу после полуночи бил из станкового противотанкового гранатомета вблизи Павлополя.

Выходные в АТО. Почему погибли украинские воины во время "перемирия"

 

Что касается потерь, то в течение выходных дней, в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции, двое бойцов ВСУ погибли и шестеро получили ранения и боевые травмы.

И в завершение напомним, что с 00:00 24 июня, в зоне АТО начало действовать так называемое "хлебное перемирие" - "режим тишины", который должен продолжаться на протяжении всего времени уборки урожая. Насколько пророссийские террористы будут его придерживаются - вы сможете сделать выводы сами.
 

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