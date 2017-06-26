Как Тимошенко радует Путина бредом об импичменте Порошенко

Российская RT сообщила: несколько парламентских фракций Украины намерены запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Несколько - это "Батькивщина", "Оппозиционный блок" и "Самопомич". Инициатором выступает партия Тимошенко. О своих планах соратники Юлии Тимошенко также рассказали российской газете "Известия". По их мнению, несмотря на то, что статья 111 Конституции предусматривает возможность импичмента, на практике устранить лидера государства от власти практически нереально, так как отсутствует закон, который регламентирует этот процесс. Как это исправить и за какие "грехи" Порошенко объявят импичмент российскому изданию радостно рассказывают Сергей Власенко, Игорь Луценко, Борис Тарасюк, Юрий Одарченко и экс-"регионалы" Евгений Балицкий с "Оппоблока" и Елена Лукаш. Источники "Известий" еще подливают масла в огонь: на завершающем этапе процедуру импичмента поддержит и Радикальная партия Олега Ляшко, хотя до окончательного понимания раскладов никаких действий она предпринимать не собирается.

Итак, имеем начало кампании, но, что настораживает, не в украинских, а в российских СМИ. На партийном сайте "Батькивщины" также ни слова про публикацию в "Известиях". То есть, можно предположить, что рассчитана она на одного читателя. И сидит он в Кремле. Очевидно, его хотят убедить в том, что парламентская оппозиция настолько сильна, что способна протолкнуть в Раде закон об импичменте. Что, на самом деле, является бредом, ведь голосов за подобный документ в ВР не найдется. Даже если к "Батькивщине" приплюсовать голоса таких, как Балицкий. А следовательно, скорее, речь идет не о самом законопроекте, а о информационной кампании вокруг него и ожидаемого отказа депутатов его рассматривать.

Здесь стоит сделать небольшую историческую ремарку. "Батькивщина" уже не впервые пытается провернуть аферу с импичментом. В середине ноября прошлого года в парламенте разгорелся громкий скандал из-за намерения депутата-"радикала" Юрия Шухевича зачитать с трибуны заявление о необходимости импичмента Порошенко. Незрячего Шухевича на трибуну вывел соратник Тимошенко нардеп Евтушок. А чуть ранее в кулуарах Рады произошла потасовка между другим "радикалом" Игорем Мосийчуком и господином Билыком, человеком, которого идентифицировали, как охранника Виктора Медведчука. По словам Мосийчука, этот Билык руководил провокацией с Шухевичем. Ляшку и его близким соратникам удалось сорвать провокацию, и именно после этой истории от Ляшко в сторону Тимошенко обильно посыпались метафоры вроде "московской кукушки".

Сама Юлия Владимировна опровергала свою причастность. Мол, Шухевичу просто предоставили слово от "Батькивщины", потому что "радикалы" отказались давать ему выступить. Впоследствии Ляшко убеждал, что заявление об импичменте его незрячему коллеге передал Сергей Власенко в офисе Сергея Таруты в начале ноября. "Как известно, Медведчук и Тимошенко хотели использовать Юрия Шухевича в грязной политической игре, когда они подсунули ему материалы, с которыми он должен был выйти на трибуну, объявить их, после чего с ним могло случиться самое худшее. Шухевича хотели сделать сакральной жертвой, чтобы подорвать Украину изнутри. Тимошенко связалась с Медведчуком и проиграла", - говорил Ляшко.

Понемногу об этом скандале забыли, тем более, что до правды так никто и не захотел докопаться. А зря. Очевидно, в "Батькивщине" решили опять вытащить эту тему на поверхность. И именно сейчас, когда парламент дорабатывает до летних каникул. Пока депутаты будут отдыхать от тяжелых будней, в течение лета украинцам расскажут о необходимости закона об импичменте. Учитывая, что у "Батькивщины" собственного мощного медиа-ресурса нет, будет интересно понаблюдать за публикациями в пророссийских СМИ. А они будут, если уже русские взялись обсасывать инициативы партии Юлии Тимошенко.

Кстати, также практически незамеченным прошло еще одно событие - Киевский областной совет, где, как известно, у "Батькивщины" большинство и даже свой председатель Анна Старикова, 22 июня голосами 57 депутатов поддержали обращение относительно некоторых вопросов правового урегулирования процедуры устранения с поста президента Украины в порядке импичмента. В обращении, в частности, сказано: для устранения действующего президента с поста в порядке импичмента депутаты предлагают безотлагательно принять новый законопроект о временных следственных комиссииях и изменениях в Регламент Рады.

Областные депутаты откровенно превысили полномочия. Однако, к сожалению, у нас сложилась порочная традиция, когда народные избранники местных советов неоднократно принимали незаконные обращения - от требования отставки Яценюка, к требованию перейти на договорные отношения между центром и регионами - но им за это ничего не было. Так стоит ли удивляться очередной провокации "Батькивщины" в Киевском областном совете. И как тут не вспомнить, что деятельность партии Тимошенко именно в этом регионе вызвала значительный интерес журналистов-расследователей и НАПК. Антикоррупционеры выявили существенные фальсификации в отчетности "Батькивщины". Которая теперь пытается перевести внимание со своих афер и от очередного витка скандала вокруг газовых договоренностей Тимошенко с Путиным в 2009 году на тему, у которой нет никаких вариантов для реализации.