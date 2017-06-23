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Минфин обжаловал решение Лондонского суда по еврооблигационному долгу перед РФ
19:25 23.06.2017 |
Министерство финансов Украины в пятницу направило в Английский апелляционный суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения Высокого суда Лондона от 29 марта 2017 года относительно еврооблигаций на $3 млрд, находящихся в собственности РФ, сообщается на веб-сайте министерства.
"Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде в соответствующий срок", - отмечает Минфин.
По данным ведомства, слушания по апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.
Как сообщалось, Высокий суд Лондона 26 мая отложил вынесение вердикта по заявлению Украины, которая просит продлить приостановление исполнения судебного решения от 29 марта по спору с РФ по еврооблигациям на $3 млрд до завершения рассмотрения апелляционной жалобы.
Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск, $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях. Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.
После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Украина строила свою защиту, указывая на политическое давление РФ с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС и на нарушение внутренних украинских процедур при выпуске еврооблигаций. Еще одна группа возражений базировалась на концепции контрмер по международному публичному праву. Аргумент Украины заключался в том, что пока Россия не выполняет свои международно-правовые обязательства по отношению к Украине, Украина имеет право на принятия соразмерных контрмер в виде, в частности, приостановки выполнения своих обязательств по займу.
Помимо официально представленных четырех возражений, Украина также сообщила о наличии уважительных причин, чтобы рассматривать дело в обычном порядке, поскольку иск в действительности является средством давления на страну, которое включает военную оккупацию, повреждение имущества, незаконную эксплуатацию активов, значительные человеческие потери. Украина указала, что эти вопросы должны быть рассмотрены очень детально и в публичной плоскости.
Однако Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска о евробондах на $3 млрд, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.
В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.
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