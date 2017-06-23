Бои под Авдеевкой. Почему террористы укрепляют Крутую Балку

Террористы лупят из танков по Каменке под Авдеевкой и усиливают собственные позиции в районе Крутой Балки.

В четвертый год войны Авдеевка находится в эпицентре боевых действий. Регулярные обстрелы из Донецка и Ясиноватой позиций ВСУ в промзоне, огонь по жилым кварталам из ствольной артиллерии, "Градов" и минометов, погибшие мирные жители и военные. Все это касается этого населенного пункта. Впрочем, если главное внимание украинцев преимущественно было приковано к боям за "Алмазы", которые бойцам 72-й бригады удалось отбить зимой, а также за Ясиноватский блокпост, то о ситуации в районе Крутой Балки, которая восточнее Авдеевки, на некоторое время забыли.

Стоит напомнить, что осенью 2016-го ВСУ перешли в наступление и к Новому году зашли и закрепились в районе третьего Авдеевского карьера. Удалось нашим военным зайти и в Крутую Балку, из которой еще в начале декабря были эвакуированы жители в Ясиноватую, и которая подвергалась обстрелам с высоты 247.2, которую контролируют боевики. Впрочем, из Крутой Балки наши воины отступили, поскольку село простреливается.

Впоследствии ситуация на этом участке фронта стала обыденной для Донецкого направления - постоянные позиционные обстрелы без продвижения вперед.

Впрочем, в последние месяцы террористы начали активнее действовать и взимать в Крутую Балку живую силу и бронетехнику. И делают они это не просто так - из Крутой Балки из танков, минометов регулярно прилетает по нашей Каменке. Летит и по позициям ВСУ под Авдеевкой.

Только за последние дни в район высоты 247.2 в районе Крутой Балки прибыло усиление боевиков. Наши военные наблюдали живую силу и вооружение врага. Из грузовиков в частности выгружали 82-мм автоматические минометы типа 2Б9 "Василек", примерно взвод личного состава. Кроме того, на север от Крутой Балки замечены новые скрытые и замаскированные позиции оккупантов с капонирами для 4-х ББМ.

Параллельно с обстрелами Каменки из позиций в Крутой Балке со стороны боевиков регулярно сообщается об ответном огне со стороны ВСУ. Появляются разрушения в Крутой Балке и пострадавшие мирные жители.

Кроме этого, наши военные сообщают, что из Крутой Балки даже выходят вражеские штурмовые группы в количестве от 10 до 15 человек, пытаются вступить в бой.

Такую активность врага можно объяснить общей ситуацией на фронте. ВСУ постепенно двигаются на всех участках. Крутая Балка является одним из важных населенных пунктов в разрезе потенциального наступления на Ясиноватую. Выбив врага из Крутой Балки и высоты 242.7 ВСУ смогут взять под огневой контроль часть Ясиноватой и теоретически получить плацдарм к наступлению с севера. Отсюда и опасения террористов.

Для врага так же важно остановить или даже выбить нашу армию из Каменки и района третьего Авдеевского карьера, чтобы так же зайти с севера в Авдеевку. Впрочем, перспективы боевиков выглядят призрачными из-за того, что в этом районе расположена достаточно большая группировка нашей армии.

Состоится ли наше постепенное наступление на Крутую Балку - покажет лишь время. Но, если такое решение будет принято, оно будет достаточно тяжелым.