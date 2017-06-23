Виталий ДЯЧЕНКО, Деловая столица

Похоже, дела у одного из главных агентов Москвы в украинском медиапространстве - Игоря Гужвы, который многие годы умудрялся ловко лавировать между каплями, в этот раз очень неважные.

Главный редактор откровенно пророссийского сайта "Страна.ua" Игорь Гужва, руководивший в прошлом не менее пророссийскими "Вестями" а также много лет работавшим непосредственно в Москве, был задержан вечером в четверг, 22 июня.

Причем, как утверждает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Гужва задержан за вымогательство $20 тыс. у народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько. Причем задержан якобы непосредственно в момент получения первой части этой суммы в размере $10 тыс. При этом генпрокурор подчеркнул, что процесс получения Гужвой денег задокументирован и "у следствия есть видео- и аудиодоказательства".

Сам Линько в комментарии "ДС" подтвердил, что "были материалы определенные и попытки шантажа со стороны "Страна.ua", чтобы не публиковать дальше и не следить за мной. Я абсолютно никаких компроматов за собой не чувствую и поэтому сообщил все правоохранителям". Какими именно материалами располагал Гужва для шантажа, Линько не говорит, ссылаясь на тайну следствия, но уверяет, что есть неопровержимые доказательства его вины.

Как только новость о задержании разлетелась украинскими СМИ, нарисовались и защитники промосковского медиаменеджера из числа экс-"регионалов" и оппоблоковцев. Экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш вместе с оппоблоковцем Сергеем Лариным даже приехали в офис "Страны", где проходило задержание и обыск, а еще один оппоблоковец - Александр Вилкул - пообещал взять Гужву на поруки. Сам медиаменеджер перед отправкой в КПЗ тоже успел высказаться. Гужва, разумеется, заявил, что он честнейший человек и жертва провокации, дескать, Линько сам "настойчиво предлагал" ему $20 тысяч, чтобы снять с сайта некий материал о конфликте Линько с советником главы МВД Ильей Кивой, но Гужва как кристально честный человек, естественно, брать деньги отказался и материал не снял.

И в этом месте Гужва, похоже, прокололся. Вся его версия рушится в один миг, поскольку на сайте "Страна.ua" никакого компрометирующего материала про конфликт Линько и Кивы просто нет. Все, что там удается найти, это новость о том, что Кива подрался с представителями Радикальной партии, в том числе и с Линько, под офисом Авакова во время протестов "радикалов", связанных со скандалом вокруг Юрия Голубана. Дело было еще 12 апреля текущегогода. Во-первых, все в Украине об этом давно забыли, а во-вторых, чтобы считать стычку с Кивой, нажившим славу невыдержанного чудака, компроматом стоимостью в $20 тыс., нужно принимать слишком много психотропных препаратов, с оборотом которых так неистово борется Кива. Ничего более компрометирующего в отношении Линько на сайте Гужвы просто нет.

В общем, версия Гужвы рассыпалась, еще не родившись, но деньги на хороших адвокатов у кремлевского пропагандиста, конечно, имеются, и им придется придумывать что-то более внятное. Тем не менее позиция Гужвы в этом деле выглядит очень слабой. Правда, зная украинскую юридическую реальность, это никоим образом отправку в места не столь отдаленные для кремлевского медиаменеджера не гарантирует, даже если у прокуроров, как они утверждают, есть видеофиксация факта получения денег. В нашей стране умудрялись выкручиваться и из более неприятных ситуаций.

Единственное, что должно вселять оптимизм украинской патриотической общественности, для которой новость о задержании Гужвы стала приятной неожиданностью, так это то, что посадка Игоря Анатольевича, на котором клейма негде ставить, сильно в интересах Юрия Луценко. Последнему, как и многим украинским силовикам и антикоррупционерам, очень нужны доказательства их эффективности, и ничего лучше посаженного одиозного персонажа тут не придумаешь. Так что Юрий Витальевич может взяться за Гужву очень цепко, чем искупит в глазах избирателя все свои грехи и заработает огромный кредит доверия.

Сейчас заместительница Гужвы в "Стране.ua" Светлана Крюкова убеждает всех, что ее шеф так умен и изворотлив, что обязательно выкрутится из этой истории. Ей, конечно, необходимо сохранять хорошую мину в любой ситуации, но Гужве выйти сухим из воды в нынешней ситуации будет далеко не так просто, как может показаться.

