Бои за Донецк. Что означает взрыв в центре города

Во время очередного раунда Минских переговоров боевые действия в зоне АТО притихли, но не в Донецке.

Прошло меньше недели, и так называемая "столица" так называемой "ДНР" снова оказалась в эпицентре событий.

По данным пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении боевики сосредоточили огонь северо-восточнее Авдеевки - возле поселка Каменка. Там рашисти неоднократно открывали огонь из гранатометов, стрелкового оружия различных калибров и БМП.

Кроме этого были зафиксированы боевые действия как на окраинах Донецка, так и в самом городе. Началась "жара" еще в среду вечером, когда около 20:00 по Киевскому времени в сети начали появляться сообщения о стрелково-минометных боях в районе Трудовских (Петровский район Донецка), Партизанского проспекта, Железнодорожного вокзала (Киевский район) и даже ЦУМа (Ворошиловский район, географический центр города).

Кроме этого довольно затяжная стрельба развернулась в районе сел Александровка и Пески, а также от звуков взрывов не на шутку переполошились жители Кировского и Куйбышевского районов Донецка.

Что характерно: с севера (Киевский район) очевидцы писали о звуках автоматического стрелкового оружия, а с юга (Петровский район) - преимущественно о взрывах мин и снарядов.

Также, согласно сообщениям из тех краев, "на орехи" выгребли боевики в районе Ясиноватой и Горловки, а на Светлодарской дуге террористы вообще потеряли опорный пункт.

Но самое интересное произошло в четверг. Около 11:45 в районе Ветковских прудов (Киевский район Донецка) прогремел взрыв и над городом поднялся небольшой "гриб" черного цвета, который развеялся через 10 минут. По свидетельствам очевидцев, взрыв был слишком мощным, как для мины или артиллерийского снаряда. Скорее всего имел место подрыв чего-то взрывоопасного (например, состава с боеприпасами или горючим), или прилет ракеты типа "Точка-У".

Что характерно, после этого взрыва Донецк буквально затих. Моментально прекратились локальные взрывы и стрельба, и тишина продержалась вплоть до сегодняшнего утра.

Что именно это было и чем оно было вызвано - пока неизвестно. Возможно больше информации появится чуть позже, ведь подобные вещи среди бела дня не проходят вообще без свидетелей.

Конечно, ни в какие официальные сводки пресс-центра штаба АТО большинство приведенной информации по известным причинам попасть не может, по крайней мере, сейчас. Да и мы не беремся утверждать, что данная информация на 100% достоверная, потому что проверить ее лично возможности нет - речь идет о временно оккупированной территории. Но, тем не менее, такие сообщения поступают и не реагировать на них нельзя. Так же нельзя не сделать определенных выводов.

Судя по всему, украинские воины нащупали единственный действенный аргумент, который понимают террористы - аргумент силы. Ведь, как показывают события последних недель: можно сколько угодно договариваться о перемирии и объявлять различные режимы тишины, но пока боевики не получат "по шапке" - они не утихомирятся.