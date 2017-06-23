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Задержан главный редактор издания "Страна.юа" Игорь Гужва - Луценко
07:47 23.06.2017 |
В четверг вечером в Киеве задержан главный редактор интернет-издания "Страна.юа" Игорь Гужва, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - написал Ю.Луценко на своей странице в Фейсбук.
По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения.
Согласно сообщению на сайте "Страна.юа", в ходе обыска у И.Гужвы изъяли мобильный телефон, в связи с чем он прокомментировал ситуацию посредством, прибывшей на место, Елены Лукаш.
"Всем привет! Это игорь гужва Телефон у меня отобрали. Поэтому пишу отсюда. Если коротко дело такое. Около месяца назад на меня вышли люди от нардепа от Радикальной партии Линько и предложили 20 000 долларов за снятие текста про конфликт людей Линько и Кивы. (Илья Кива - советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - ИФ.) Предлагали настойчиво, но я отказался. С тех пор контактов по поводу Линько не было. Сегодня около 9 вечера ко мне в офис ворвались люди. Представились полицией. Силой отобрали телефон. На мои требования не проводить следственных действий до прихода адвокатов не отреагировали. Что они нашли во время обыска, откуда взялось то, что они нашли - мне сказать трудно. Я не имел возможность следить за их действиями. Вывод может быть один - властям надоело терпеть нашу "Страну" и они решили пойти по беспределу. Чтобы закрыть наше издание и сфабриковать против меня уголовное дело с целью бросить в тюрьму. Но ничего. Мы еще повоюем. игорь гужва", - говорится в сообщении на странице Е.Лукаш в Фейсбук.
По словам заместителя главреда "Страна.юа" Светланы Крюковой, обыск проводили порядка 15-20 сотрудников Службы безопасности Украины, позже она уточнила, что обыск проводили сотрудники следственного управления Национальной полиции.
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