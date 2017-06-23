Евросоюз продлил санкции против России

В Евросоюзе согласовали продление экономических санкций против России, введенных за аннексию Крыма и действия Москвы в конфликте на Украине. Об этом в своем Twitter сообщил в четверг, 22 июня, председатель Евросовета Дональд Туск.

Ограничительные меры будут действовать еще полгода. За это решение проголосовали главы государств и правительств на саммите в Брюсселе. Как указал Туск, участники саммита отметили слабую реализацию минских соглашений.

Санкции распространяются на российские государственные банки, импорт и экспорт вооружений, важнейшие предприятия нефтяной и газовой промышленности России. Они действовали до июля 2017 года, напоминает агентство AFP.