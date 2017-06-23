Финансовые новости
- |
- 23.06.17
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Евросоюз продлил санкции против России
23:51 22.06.2017 |
В Евросоюзе согласовали продление экономических санкций против России, введенных за аннексию Крыма и действия Москвы в конфликте на Украине. Об этом в своем Twitter сообщил в четверг, 22 июня, председатель Евросовета Дональд Туск.
Ограничительные меры будут действовать еще полгода. За это решение проголосовали главы государств и правительств на саммите в Брюсселе. Как указал Туск, участники саммита отметили слабую реализацию минских соглашений.
Санкции распространяются на российские государственные банки, импорт и экспорт вооружений, важнейшие предприятия нефтяной и газовой промышленности России. Они действовали до июля 2017 года, напоминает агентство AFP.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На курс доллара на межбанке сыграл глобальный сбой в торговой системы Thomson Reuters
|Рада приняла закон об учете тепла и воды: счетчики должны быть в каждой квартире
|Бюджет 2017: Что на самом деле произошло сегодня в парламенте
|В мае промышленное производство выросло на 1,2%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лидеры Нормандского формата проведут телефонные переговоры на следующей неделе - Порошенко
|Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде Украины
|Нацбанк хочет лишить компанию PwC права аудировать украинские банки
|О том, как НБУ еду у семей футболистов забирает…
|Гройсман предложил местным властям компенсировать недоплаты за услуги по поставкам тепла из своих бюджетов
|Приазовье. Чем завершится временное затишье на войне
Это интересно
|Представлен смартфон OnePlus 5 стоимостью 480 и 540 долларов
|Компания Kia раскрыла новый кроссовер Stonic
|За 5 минут до собеседования: как начать диалог
|На робототехнику потратят $87 млрд к 2025 году
|Европа планирует ввести правила для беспилотников к 2019 году
|Основатель Uber Трэвис Каланик подал в отставку
|Безрамочный смартфон Bluboo S1 с «вкусными» характеристиками оценили в $150