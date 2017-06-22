В мае промышленное производство выросло на 1,2%

Промышленное производство в Украине в мае 2017 года возросло на 1,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в апреле падение составляло 6,1%, в марте – 2,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в мае-2017 к маю-2016 осталось на том же уровне.

Согласно публикации, возврат к позитивной динамике в мае вызван ростом в перерабатывающей промышленности на 6,1%, тогда как в добывающей промышленности зафиксирован спад на 4,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 9,6%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в мае этого года промышленное производство выросло на 3,4%, а с учетом сезонного фактора – на 1,6%.

Согласно сообщению, в целом за пять месяцев промышленное производство в Украине упало на 1,3% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 7,4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 5%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 2,6%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-мае 2017 по сравнению с январем-маем 2016 снизилось на 28%, в Донецкой области - на 13%.

Госстат отмечает, что в январе-мае текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Житомирской (17%), Одесской (15,1%), Винницкой (12,9%), Кировоградской (10,8%), Волынской и Харьковской (8,7%), Запорожской (7,5%), Тернопольской (6,8%), Ивано-Франковской (4,1%) областях.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-мае 2017г.

май 2017 к апрелю 2017, % май 2017 к маю 2016, % январь- май 2017 к январю- маю 2016, % Справочно январь- май 2016 к январю- маю 2015, % Промышленность всего 103,4 101,2 98,7 103,8 Добывающая и перерабатывающая промышленность 104,9 102,7 99,4 104,6 Добывающая промышленность и разработка карьеров 107,4 95,4 92,6 102,4 - добыча каменного и бурого угля 105,3 95,7 86,1 109,0 - добыча сырой нефти и природного газа 102,2 102,4 100,2 97,4 - добыча металлических руд 109,1 90,2 89,5 102,0 Перерабатывающая промышленность 103,9 106,1 102,6 105,7 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 101,6 107,7 105,2 101,8 Текстильное производство; производство одежды, кож и, изделий из кожи и др. материалов 106,5 114,4 107,4 104,6 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 109,6 110,7 102,8 101,1 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 110,8 79,4 79,0 121,9 Производство химических изделий и химической продукции 101,1 98,9 95,9 98,7 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 120,3 123,7 96,5 108,2 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 107,4 108,5 107,4 109,6 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 102,8 92,0 96,4 111,7 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 102,3 114,7 105,6 103,2 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 76,8 118,3 95,6 106,2 производство электрического оборудования 116,1 124,3 99,5 101,4 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 100,1 110,2 107,5 100,5 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 102,9 114,7 108,5 107,2 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 103,7 114,5 108,4 110,7 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 92,8 90,4 95,0 99,4

Данные: Госстат