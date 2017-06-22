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В мае промышленное производство выросло на 1,2%
18:13 22.06.2017 |
Промышленное производство в Украине в мае 2017 года возросло на 1,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в апреле падение составляло 6,1%, в марте – 2,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в мае-2017 к маю-2016 осталось на том же уровне.
Согласно публикации, возврат к позитивной динамике в мае вызван ростом в перерабатывающей промышленности на 6,1%, тогда как в добывающей промышленности зафиксирован спад на 4,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 9,6%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в мае этого года промышленное производство выросло на 3,4%, а с учетом сезонного фактора – на 1,6%.
Согласно сообщению, в целом за пять месяцев промышленное производство в Украине упало на 1,3% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 7,4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 5%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 2,6%.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-мае 2017 по сравнению с январем-маем 2016 снизилось на 28%, в Донецкой области - на 13%.
Госстат отмечает, что в январе-мае текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Житомирской (17%), Одесской (15,1%), Винницкой (12,9%), Кировоградской (10,8%), Волынской и Харьковской (8,7%), Запорожской (7,5%), Тернопольской (6,8%), Ивано-Франковской (4,1%) областях.
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-мае 2017г.
|май 2017 к апрелю 2017, %
|май 2017 к маю 2016, %
|январь- май 2017 к январю- маю 2016, %
|Справочно январь- май 2016 к январю- маю 2015, %
|Промышленность всего
|103,4
|101,2
|98,7
|103,8
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|104,9
|102,7
|99,4
|104,6
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|107,4
|95,4
|92,6
|102,4
|- добыча каменного и бурого угля
|105,3
|95,7
|86,1
|109,0
|- добыча сырой нефти и природного газа
|102,2
|102,4
|100,2
|97,4
|- добыча металлических руд
|109,1
|90,2
|89,5
|102,0
|Перерабатывающая промышленность
|103,9
|106,1
|102,6
|105,7
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|101,6
|107,7
|105,2
|101,8
|Текстильное производство; производство одежды, кож и, изделий из кожи и др. материалов
|106,5
|114,4
|107,4
|104,6
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|109,6
|110,7
|102,8
|101,1
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|110,8
|79,4
|79,0
|121,9
|Производство химических изделий и химической продукции
|101,1
|98,9
|95,9
|98,7
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|120,3
|123,7
|96,5
|108,2
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|107,4
|108,5
|107,4
|109,6
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|102,8
|92,0
|96,4
|111,7
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|102,3
|114,7
|105,6
|103,2
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|76,8
|118,3
|95,6
|106,2
|производство электрического оборудования
|116,1
|124,3
|99,5
|101,4
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|100,1
|110,2
|107,5
|100,5
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|102,9
|114,7
|108,5
|107,2
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|103,7
|114,5
|108,4
|110,7
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|92,8
|90,4
|95,0
|99,4
Данные: Госстат
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