Рост ВВП в 2017 может быть ниже прогноза 1,9%, - НБУ

Национальный банк допускает, что рост ВВП в 2017 году может быть ниже его прогноза 1,9%.

Об этом говорится в комментарии Нацбанка, передают Українські Новини.

Нацбанк отмечает, что в 1 квартале 2017 года экономика Украины ожидаемо замедлила рост.

В январе-марте рост реального ВВП замедлился до 2,5% в годовом измерении (предыдущая оценка была 2,4% г/г), а к предыдущему кварталу его сезонно скорректированный уровень снизился на 0,3%.

"Такие темпы роста в годовом измерении были несколько ниже оценок Национального банка, которые были опубликованы в инфляционном отчете за апрель 2017 (3% г/г), основанные на показателях выпуска в базовых отраслях экономики", - отмечает Нацбанк.

В целом замедление годовых темпов по сравнению с 4 кварталом 2016 года, было ожидаемым для Нацбанка.

"Во-первых, в отличие от конца прошлого года уже не было положительного вклада растениеводства (учета растениеводства в статистике сельскохозяйственного производства происходит только в период с июня по декабрь). Во-вторых, с середины 1 квартала прекратилось транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса, и был захвачен ряд предприятий на этих территориях", - говорят в Нацбанке.

Национальный банк прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики во 2 квартале 2017 года.

"Прежде всего, во 2 квартале продолжал отображаться на промышленном производстве и грузовых перевозках негативный эффект от прекращения транспортного сообщения, а также захват горно-металлургических предприятий на неподконтрольных территориях. Кроме того, отдельные виды промышленности подвергались воздействию дополнительных факторов, которые сдерживали их активность. В частности, к глубокому падению производства электроэнергии привело также раннее завершение отопительного сезона и остановка ТЭС, работающих на антраците", - отмечает НБУ.

Потребительский спрос, по оценкам Национального банка, во 2 квартале продолжил расти в условиях повышения реальных заработных плат населения, а также формирование позитивных ожиданий благодаря укреплению курса гривны относительно доллара США.

В то же время текущая динамика ВВП, несмотря на активизацию частного потребления и достаточно высокий инвестиционный спрос, свидетельствует об усилении рисков.

НБУ допускает, что рост ВВП по результатам 2017 года может быть ниже прогноза НБУ (1,9% г/г).

Как сообщали Українські Новини, НБУ прогнозирует рост ВВП на 1,9% в 2017, Кабмин на 1,8%.