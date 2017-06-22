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Рост ВВП в 2017 может быть ниже прогноза 1,9%, - НБУ
15:19 22.06.2017 |
Национальный банк допускает, что рост ВВП в 2017 году может быть ниже его прогноза 1,9%.
Об этом говорится в комментарии Нацбанка, передают Українські Новини.
Нацбанк отмечает, что в 1 квартале 2017 года экономика Украины ожидаемо замедлила рост.
В январе-марте рост реального ВВП замедлился до 2,5% в годовом измерении (предыдущая оценка была 2,4% г/г), а к предыдущему кварталу его сезонно скорректированный уровень снизился на 0,3%.
"Такие темпы роста в годовом измерении были несколько ниже оценок Национального банка, которые были опубликованы в инфляционном отчете за апрель 2017 (3% г/г), основанные на показателях выпуска в базовых отраслях экономики", - отмечает Нацбанк.
В целом замедление годовых темпов по сравнению с 4 кварталом 2016 года, было ожидаемым для Нацбанка.
"Во-первых, в отличие от конца прошлого года уже не было положительного вклада растениеводства (учета растениеводства в статистике сельскохозяйственного производства происходит только в период с июня по декабрь). Во-вторых, с середины 1 квартала прекратилось транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса, и был захвачен ряд предприятий на этих территориях", - говорят в Нацбанке.
Национальный банк прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики во 2 квартале 2017 года.
"Прежде всего, во 2 квартале продолжал отображаться на промышленном производстве и грузовых перевозках негативный эффект от прекращения транспортного сообщения, а также захват горно-металлургических предприятий на неподконтрольных территориях. Кроме того, отдельные виды промышленности подвергались воздействию дополнительных факторов, которые сдерживали их активность. В частности, к глубокому падению производства электроэнергии привело также раннее завершение отопительного сезона и остановка ТЭС, работающих на антраците", - отмечает НБУ.
Потребительский спрос, по оценкам Национального банка, во 2 квартале продолжил расти в условиях повышения реальных заработных плат населения, а также формирование позитивных ожиданий благодаря укреплению курса гривны относительно доллара США.
В то же время текущая динамика ВВП, несмотря на активизацию частного потребления и достаточно высокий инвестиционный спрос, свидетельствует об усилении рисков.
НБУ допускает, что рост ВВП по результатам 2017 года может быть ниже прогноза НБУ (1,9% г/г).
Как сообщали Українські Новини, НБУ прогнозирует рост ВВП на 1,9% в 2017, Кабмин на 1,8%.
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