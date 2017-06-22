Лидеры Нормандского формата проведут телефонные переговоры на следующей неделе - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на следующей неделе лидеры нормандской четверки проведут переговоры в телефонном режиме.

"Мы готовимся к телефонным переговорам в нормандском формате на уровне лидеров на следующей неделе", - сказал П.Порошенко в ходе совместного заявления с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в четверг в Брюсселе.

Президент отметил, что, кроме телефонных переговоров в Нормандском формате, 13 июля пройдет саммит Украина-ЕС в Киеве, а ранее, 26 июня, состоится его официальный визит во Францию, где состоится первая встреча П.Порошенко с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"26 числа нас пригласили встретиться с президентом Макроном в Париже. И у него очень проевропейская позиция. Мы готовимся к переговорам на уровне лидеров на следующей неделе в "Нормандском формате" и это очень важные и очень эффективные недели для Украины и для Европы", - сказал президент.

"Как вы видите, это чрезвычайно важные недели для Украины, для Европы и, мы надеемся, для мира на востоке моей страны", - сказал он.

