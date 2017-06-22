Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде Украины

Верховная Рада приняла за основу проект закона о Конституционном суде (№6427-д).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в первом чтении инициативу поддержал 231 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

Согласно проекту закона, в состав Конституционного суда входят 18 судей: по 6 судей назначают президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины. Вместе с тем, КС получит полномочия на осуществление конституционных производств при условии вступления в полномочия не менее двух третей судей.

Законопроект предусматривает, что в составе КС Украины действуют Большая палата, 2 сената и 6 коллегий. Они действуют как Конституционный суд в пределах, определенных данным документом.

Согласно инициативе, формами обращения в КС являются конституционное представление, конституционное обращение и конституционная жалоба.

Конституционной жалобой, согласно законопроекту, будет ходатайство о проверке на соответствие Конституции Украины закона или его отдельных положений, который применен в окончательном судебном решении. В случае принятия проекта закона, обращаться с конституционными жалобами смогут лица, которые считают, что примененный в окончательном судебном решении в их деле закон Украины или его положения противоречат Основному закону.

Авторы инициативы предлагают, чтобы судей назначали на 9 лет без возможности повторного назначения. Предполагается, что кандидатов в судьи КС будут отбирать на конкурсной основе. Конкурсные комиссии будут формироваться органами, которые назначают судей. На судей КС будет распространяться закон о государственной службе.

Судьей КС, согласно законопроекту, сможет быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, который на день назначения достиг 40 лет, с высшим юридическим образованием и стажем профессиональной деятельности не менее 15 лет. Кроме того, законом предусмотрен отбор судей КС на конкурсной основе.

Полномочия судьи будут прекращены после достижения им 70 лет. Прекращать полномочия судей КС будет сам Суд.

Проект закона предусматривает, что должностной оклад судьи КС устанавливается в размере оклада судьи Верховного суда. Вознаграждение судьи КС будет состоять из должностного оклада и доплаты за пребывание на административной должности в этой судебной инстанции.

В ходе обсуждения законодательной инициативы на пленарном заседании некоторые народные депутаты высказывали возмущение тем, что данный законопроект рассматривают на текущей сессии, ведь аналогичный документ ранее был отклонен, и называли это нарушением регламента Верховной Рады.

Ранее, 8 июня, народные депутаты отказались поддержать в первом чтении данный законопроект №6427-д и направили его на повторное первое чтение.

Как сообщалось, 12 апреля парламент отклонил законопроект о Конституционном суде Украины (№5336-1). Статья 107 регламента Верховной Рады предусматривает, что отклоненный законопроект либо законопроект, который повторяет его по сути, не может быть внесен на текущей и следующей за ней внеочередной сессиях парламента соответствующего созыва.

