Нацбанк хочет лишить компанию PwC права аудировать украинские банки

Впала в немилость

«Большая четверка» международных аудиторских компаний на украинском рынке вскоре может стать «тройкой». Как стало известно FinClub, 26 июня комитет по вопросам аудита банков Национального банка планирует запретить аудиторской компании PwC проводить аудит банков.

В НБУ уже подготовили проект решения комитета «Об исключении ООО «Аудиторская фирма "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)"» из Реестра аудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудиторских проверок банков» (копией располагает FinClub). Это событие будет «приурочено» к публикации годового отчета ПриватБанка за 2016 год, аудированого уже E&Y. Но дату заседания комитета еще могут пересмотреть.

Исчерпывающий перечень оснований для «отлучения» аудитора от банковского рынка указан в «Положении о порядке ведения Реестра аудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудиторских проверок». Например, НБУ может наказать аудитора за выявленные недостоверные факты в финансовой отчетности банка, достоверность которой была подтверждена аудитором. Либо более двух раз в течение пяти лет выявляется несоответствие отчета аудитора требованиям законодательства, в том числе нормативно-правовым актам НБУ, нормам и стандартам аудита, утвержденным Аудиторской палатой Украины в соответствии с международными стандартами аудита и этики. В проекте решения НБУ причина не указана, но, по информации источника FinClub, причина «старая»: Нацбанк недоволен аудиторским заключением PwC по отчету ПриватБанка за 2015 год, который не показал проблем в банке, приведших к его банкротству.

По данным аналитической системы YouControl, ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)» на 30% принадлежит ООО «ПрайсвотерхаусКуперс» (эта компания принадлежит голландскому PwC), по 17,5% у Елены Волковой, Юлии Паранич (руководитель с 31 января 2014 года), Людмилы Пахучей и Олега Тымкива. Компания создана в 1999 году, в ее уставном капитале всего 10,375 тыс. грн.

На решении комитета НБУ история не закончится. По словам собеседника в НБУ, регулятор хочет запретить PwC в принципе заниматься аудитом в Украине. Он хочет исключить ее из реестра аудиторских фирм и аудиторов, аннулировать сертификаты ее аудиторов банков. Но эти вопросы находятся в компетенции Аудиторской палаты. Поэтому глава комитета по вопросам аудита банков НБУ, замглавы НБУ Катерина Рожкова направит в палату соответствующее прошение. В компании пять аудиторов банков, а действие ее пятилетнего свидетельства истекает 17 сентября.

«Национальный банк действительно имеет ряд вопросов относительно качества аудита финансовой отчетности ПАО «ПриватБанк» за 2015 год, который был проведен компанией ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)». Не исключаем возможности обращения НБУ в Аудиторскую палату Украины после получения результатов независимого аудита (отчет ПриватБанка за 2016 год аудировала компания E&Y. - FinClub)», - сообщили FinClub в пресс-службе Нацбанка.

Борьба с нулевым результатом

PwC была готова к такому повороту событий. Нацбанк еще в ходе национализации ПриватБанка в декабре намекал на то, что аудитор знал о финансовом состоянии банка в 2015-2016 годах, в частности о том, что почти весь корпоративный портфель кредитов инсайдерский. Поэтому в начале 2017-го в Нацбанке ожидали ухода PwC с украинского рынка. «Ждем, что филиал PwC в Украине будет закрыт», - говорила начальник управления оценки и мониторинга залогов департамента управления рисками НБУ Татьяна Сирош. Но она комментировала претензии к PwC как к оценщику, а не как к аудитору. Компанию обвиняли в завышении стоимости залогов, а также в одновременном оказании услуг оценщика и аудитора, что является конфликтом интересов.

В одной из крупных аудиторских компаний говорили FinClub, что НБУ мог «умерить пыл» в обвинениях, чтобы не получить иск от материнской компании за ущерб деловой репутации. «А денежные затраты на юристов у PwC будут выше, чем у НБУ, - рассказывал он. - НБУ мог бы договориться о полном временном уходе PwC с украинского рынка, а также о получении страховой выплаты, ведь аудиторы страхуют свою ответственность перед третьими лицами».

Сейчас в PwC все обвинения отвергают. «Аудит финансовой отчетности ПриватБанка за 2015 год осуществлялся в полном соответствии с лучшими международными практиками и требованиями Национального банка. В нашем аудиторском заключении о финансовой отчетности ПриватБанка за 2015 год была сделана квалификационная оговорка о связанных лицах. В соответствии с финотчетностью ПриватБанка за 2015 год, на момент выпуска нашего аудиторского заключения за 2015 год ПриватБанк одобрил комплексный план реструктуризации с НБУ. На встрече с PwC за день до подписания аудиторского заключения НБУ подтвердил, что этот план выполнялся в соответствии с согласованным графиком», - утверждают в украинском офисе аудитора. При этом PwC отдельно подчеркнула, что финансовый отчет ПриватБанка за 2016-й она не аудировала.

Передел рынка

Действительно, аудиты всех отчетов ПриватБанка (от годового по МСФО до аудита кредитных рисков) сейчас сделала компания E&Y. На днях будет опубликован отчет ПриватБанка за 2016 год, который должен будет одновременно и подтвердить претензии Нацбанка к предыдущим владельцам и топ-менеджменту банка, и не спровоцировать конфликт между E&Y и их коллегами из PwC, которые в отчете за 2015 год высказали по ПриватБанку «умеренно-позитивную мысль».

Ведь даже после национализации ПриватБанка компания PwC продолжала работать на банковском рынке. Например, она подписала отчет Марфин Банка, который продавали киприоты. PwC даже продолжала работать с госбанками, что вынудило Нацбанк в канун Нового года вмешаться в процесс.

30 декабря Нацбанк направил в госбанки письмо, в котором «настойчиво предложил Ощадбанку и Укрэксимбанку, которые заключили договоры на проведение аудита финансовой отчетности за 2016 год с ООО АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)», сменить компанию-аудитора».

Причина - ПриватБанк. «С 2009 года аудиторские услуги ПриватБанку на постоянной основе предоставляла компания «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)». За время работы с банком компания не выявила признаков ухудшения финансового состояния банка. Аудиторский отчет компании за 2015 год содержит условно-положительный вывод, тогда как по результатам диагностического обследования качества активов, проведенного по состоянию на 1 апреля 2015-го, согласно с постановлением НБУ № 260, банк требовал существенного доформирования резервов под кредитные операции и, исходя из этого, существенной докапитализации», - говорится в письме.

Поскольку банки должны ежегодно заключать договоры с аудиторами до 1 ноября, то к моменту получения письма госбанки уже отобрали аудитором PwC. Но если Ощадбанк не расторг договор и его отчетность 2016 года подписана PwC («условно-положительная мысль»), то Укрэксимбанк стал работать с E&Y.

В Нацбанке не будут наказывать Ощадбанк. «Мер воздействия в связи с проведением этой компанией аудита банков до момента исключения ее из перечня аудиторов не предусмотрено. Мы обратили внимание и дали соответствующие рекомендации о необходимости такого изменения. Уже в следующем году аудиты государственных банков будут проводить другие аудиторские компании», - заверили FinClub в НБУ. Сменить аудитора потребуется Ощадбанку, Креди Агриколь Банку, а также Марфин Банку и небольшим банкам.

В Аудиторской палате Украины на запрос FinClub не ответили. Но раньше они изучали все ходатайства НБУ. В сентябре 2015 года Нацбанк лишил права работать с банками восемь аудиторских фирм, поскольку они давали позитивные выводы об учреждениях, которые в 2014-2015 годах обанкротились. В черный список попали «Донецкинаудит», «Украинская аудиторская служба», «УкрВостокАудит», «Блискор», «Консультант», «Оратания», «Ставр» и «Финком-аудит».

Нацбанк обратился в Аудиторскую палату с просьбой закрыть эти компании. Но к сегодняшнему дню лишь три компании были исключены из реестра: «Оратания» (с 24 декабря 2015 года), «Ставр» (29 сентября 2016 года) и «Финком-Аудит» (25 февраля 2016 года). Спустя год в немилости у НБУ оказалась аудиторская компания «БДО», но и она остается аудитором.

Виктория Руденко, FinClub

