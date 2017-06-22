Нацбанк хочет лишить компанию PwC права аудировать украинские банки

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нацбанк хочет лишить компанию PwC права аудировать украинские банки

 
Конфликт между Нацбанком и аудиторской компанией PwC близится к развязке. Регулятор не простил, что PwC не заметила проблемы в ПриватБанке, поэтому в ближайшие дни хочет лишить компанию права аудировать украинские банки. На этом он не остановится и будет просить Аудиторскую палату запретить PwC заниматься аудитом в Украине. В PwC считают, что все делали верно.

Впала в немилость

«Большая четверка» международных аудиторских компаний на украинском рынке вскоре может стать «тройкой». Как стало известно FinClub, 26 июня комитет по вопросам аудита банков Национального банка планирует запретить аудиторской компании PwC проводить аудит банков.

В НБУ уже подготовили проект решения комитета «Об исключении ООО «Аудиторская фирма "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)"» из Реестра аудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудиторских проверок банков» (копией располагает FinClub). Это событие будет «приурочено» к публикации годового отчета ПриватБанка за 2016 год, аудированого уже E&Y. Но дату заседания комитета еще могут пересмотреть.

Исчерпывающий перечень оснований для «отлучения» аудитора от банковского рынка указан в «Положении о порядке ведения Реестра аудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудиторских проверок». Например, НБУ может наказать аудитора за выявленные недостоверные факты в финансовой отчетности банка, достоверность которой была подтверждена аудитором. Либо более двух раз в течение пяти лет выявляется несоответствие отчета аудитора требованиям законодательства, в том числе нормативно-правовым актам НБУ, нормам и стандартам аудита, утвержденным Аудиторской палатой Украины в соответствии с международными стандартами аудита и этики. В проекте решения НБУ причина не указана, но, по информации источника FinClub, причина «старая»: Нацбанк недоволен аудиторским заключением PwC по отчету ПриватБанка за 2015 год, который не показал проблем в банке, приведших к его банкротству.

По данным аналитической системы YouControl, ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)» на 30% принадлежит ООО «ПрайсвотерхаусКуперс» (эта компания принадлежит голландскому PwC), по 17,5% у Елены Волковой, Юлии Паранич (руководитель с 31 января 2014 года), Людмилы Пахучей и Олега Тымкива. Компания создана в 1999 году, в ее уставном капитале всего 10,375 тыс. грн.

На решении комитета НБУ история не закончится. По словам собеседника в НБУ, регулятор хочет запретить PwC в принципе заниматься аудитом в Украине. Он хочет исключить ее из реестра аудиторских фирм и аудиторов, аннулировать сертификаты ее аудиторов банков. Но эти вопросы находятся в компетенции Аудиторской палаты. Поэтому глава комитета по вопросам аудита банков НБУ, замглавы НБУ Катерина Рожкова направит в палату соответствующее прошение. В компании пять аудиторов банков, а действие ее пятилетнего свидетельства истекает 17 сентября.

«Национальный банк действительно имеет ряд вопросов относительно качества аудита финансовой отчетности ПАО «ПриватБанк» за 2015 год, который был проведен компанией ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)». Не исключаем возможности обращения НБУ в Аудиторскую палату Украины после получения результатов независимого аудита (отчет ПриватБанка за 2016 год аудировала компания E&Y. - FinClub)», - сообщили FinClub в пресс-службе Нацбанка.

Борьба с нулевым результатом

PwC была готова к такому повороту событий. Нацбанк еще в ходе национализации ПриватБанка в декабре намекал на то, что аудитор знал о финансовом состоянии банка в 2015-2016 годах, в частности о том, что почти весь корпоративный портфель кредитов инсайдерский. Поэтому в начале 2017-го в Нацбанке ожидали ухода PwC с украинского рынка. «Ждем, что филиал PwC в Украине будет закрыт», - говорила начальник управления оценки и мониторинга залогов департамента управления рисками НБУ Татьяна Сирош. Но она комментировала претензии к PwC как к оценщику, а не как к аудитору. Компанию обвиняли в завышении стоимости залогов, а также в одновременном оказании услуг оценщика и аудитора, что является конфликтом интересов.

В одной из крупных аудиторских компаний говорили FinClub, что НБУ мог «умерить пыл» в обвинениях, чтобы не получить иск от материнской компании за ущерб деловой репутации. «А денежные затраты на юристов у PwC будут выше, чем у НБУ, - рассказывал он. - НБУ мог бы договориться о полном временном уходе PwC с украинского рынка, а также о получении страховой выплаты, ведь аудиторы страхуют свою ответственность перед третьими лицами».

Сейчас в PwC все обвинения отвергают. «Аудит финансовой отчетности ПриватБанка за 2015 год осуществлялся в полном соответствии с лучшими международными практиками и требованиями Национального банка. В нашем аудиторском заключении о финансовой отчетности ПриватБанка за 2015 год была сделана квалификационная оговорка о связанных лицах. В соответствии с финотчетностью ПриватБанка за 2015 год, на момент выпуска нашего аудиторского заключения за 2015 год ПриватБанк одобрил комплексный план реструктуризации с НБУ. На встрече с PwC за день до подписания аудиторского заключения НБУ подтвердил, что этот план выполнялся в соответствии с согласованным графиком», - утверждают в украинском офисе аудитора. При этом PwC отдельно подчеркнула, что финансовый отчет ПриватБанка за 2016-й она не аудировала.

Передел рынка

Действительно, аудиты всех отчетов ПриватБанка (от годового по МСФО до аудита кредитных рисков) сейчас сделала компания E&Y. На днях будет опубликован отчет ПриватБанка за 2016 год, который должен будет одновременно и подтвердить претензии Нацбанка к предыдущим владельцам и топ-менеджменту банка, и не спровоцировать конфликт между E&Y и их коллегами из PwC, которые в отчете за 2015 год высказали по ПриватБанку «умеренно-позитивную мысль».

Ведь даже после национализации ПриватБанка компания PwC продолжала работать на банковском рынке. Например, она подписала отчет Марфин Банка, который продавали киприоты. PwC даже продолжала работать с госбанками, что вынудило Нацбанк в канун Нового года вмешаться в процесс.

30 декабря Нацбанк направил в госбанки письмо, в котором «настойчиво предложил Ощадбанку и Укрэксимбанку, которые заключили договоры на проведение аудита финансовой отчетности за 2016 год с ООО АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)», сменить компанию-аудитора».

Причина - ПриватБанк. «С 2009 года аудиторские услуги ПриватБанку на постоянной основе предоставляла компания «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)». За время работы с банком компания не выявила признаков ухудшения финансового состояния банка. Аудиторский отчет компании за 2015 год содержит условно-положительный вывод, тогда как по результатам диагностического обследования качества активов, проведенного по состоянию на 1 апреля 2015-го, согласно с постановлением НБУ № 260, банк требовал существенного доформирования резервов под кредитные операции и, исходя из этого, существенной докапитализации», - говорится в письме.

Поскольку банки должны ежегодно заключать договоры с аудиторами до 1 ноября, то к моменту получения письма госбанки уже отобрали аудитором PwC. Но если Ощадбанк не расторг договор и его отчетность 2016 года подписана PwC («условно-положительная мысль»), то Укрэксимбанк стал работать с E&Y.

В Нацбанке не будут наказывать Ощадбанк. «Мер воздействия в связи с проведением этой компанией аудита банков до момента исключения ее из перечня аудиторов не предусмотрено. Мы обратили внимание и дали соответствующие рекомендации о необходимости такого изменения. Уже в следующем году аудиты государственных банков будут проводить другие аудиторские компании», - заверили FinClub в НБУ. Сменить аудитора потребуется Ощадбанку, Креди Агриколь Банку, а также Марфин Банку и небольшим банкам.

В Аудиторской палате Украины на запрос FinClub не ответили. Но раньше они изучали все ходатайства НБУ. В сентябре 2015 года Нацбанк лишил права работать с банками восемь аудиторских фирм, поскольку они давали позитивные выводы об учреждениях, которые в 2014-2015 годах обанкротились. В черный список попали «Донецкинаудит», «Украинская аудиторская служба», «УкрВостокАудит», «Блискор», «Консультант», «Оратания», «Ставр» и «Финком-аудит».

Нацбанк обратился в Аудиторскую палату с просьбой закрыть эти компании. Но к сегодняшнему дню лишь три компании были исключены из реестра: «Оратания» (с 24 декабря 2015 года), «Ставр» (29 сентября 2016 года) и «Финком-Аудит» (25 февраля 2016 года). Спустя год в немилости у НБУ оказалась аудиторская компания «БДО», но и она остается аудитором.

Виктория Руденко, FinClub
 

ПО РУБРИКАМ

15:09 Курс фун­та к дол­ла­ру ко­леб­лет­ся на не­опре­де­лен­но­сти по по­во­ду по­ли­ти­ки Бан­ка Ан­глии

14:28 Ази­ат­ские ин­дек­сы из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но 22 июня, япон­ский ры­нок за­вер­шил тор­ги в ми­ну­се

13:48 Рас­чет­ный центр пла­ни­ру­ет от­ка­зать­ся от бан­ков­ской ли­цен­зии, - НБУ

13:19 Укра­ин­цы с на­ча­ла го­да упла­ти­ли 35 млн грн на­ло­га на не­дви­жи­мость - ГФС

12:57 ЕЦБ за­пу­стит еди­ную си­сте­му мо­мен­таль­ных пла­те­жей в ев­ро­зоне с но­яб­ря 2018г

12:52 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 22.06.2017

12:47 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 21.06.2017

12:41 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 373 млрд гри­вен, бан­ки умень­ши­ли на 707 млн до 280,7 млрд гри­вен 22 июня

12:33 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 22.06.17

10:49 Нац­банк хо­чет ли­шить ком­па­нию PwC пра­ва ауди­ро­вать укра­ин­ские бан­ки

10:04 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 22 июня на уде­шев­ле­нии дол­ла­ра

10:01 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 21 июня умень­шил­ся на $24,4 млн до $145,8 млн

09:56 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 21.06.2017

09:04 Дол­лар де­ше­ве­ет 22 июня на опа­се­ни­ях по по­во­ду бу­ду­ще­го по­вы­ше­ния став­ки ФРС США

07:26 Бир­жи США пре­иму­ще­ствен­но сни­зи­лись 21 июня вслед за це­на­ми на нефть

• дальше…

15:19 Рост ВВП в 2017 мо­жет быть ни­же про­гно­за 1,9%, - НБУ

15:14 Нефть уме­рен­но вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся 22 июня, Brent тор­гу­ет­ся вы­ше $45 за бар­рель

14:55 Сто­и­мость ав­то­га­за 22 июня сни­зи­лась в ря­де круп­ных се­тей

14:37 Discovery. Реч­ные мон­стры 4 се­зон 3 се­рия

13:19 Укра­ин­цы с на­ча­ла го­да упла­ти­ли 35 млн грн на­ло­га на не­дви­жи­мость - ГФС

12:06 Ра­да на­ме­ре­на усо­вер­шен­ство­вать при­ме­не­ние МСФО в буху­че­те

12:01 Ка­б­мин внес в Ра­ду про­ект пен­си­он­ной ре­фор­мы

11:54 Ра­да при­ня­ла в пер­вом чте­нии за­ко­но­про­ект о Кон­сти­ту­ци­он­ном су­де Укра­и­ны

11:32 Ра­да уве­ли­чи­ла штра­фы за пар­ков­ку в ме­стах для транс­пор­та ин­ва­ли­дов и обя­за­ла обо­ру­до­вать та­кие ме­ста воз­ле жи­лых до­мов – за­кон

09:50 Укра­ин­ско-нор­веж­ский 3D ми­но­ис­ка­тель мо­жет стать про­ры­вом в на­у­ке - пред­ста­ви­тель НАТО

• дальше…

12:57 ЕЦБ за­пу­стит еди­ную си­сте­му мо­мен­таль­ных пла­те­жей в ев­ро­зоне с но­яб­ря 2018г

09:39 Финан­со­вое по­ло­же­ние Ка­та­ра усу­губ­ля­ет­ся

08:59 Мин­фин Рос­сии пред­ла­га­ет лик­ви­ди­ро­вать Фонд на­цио­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния

07:41 Сам­мит ЕС: обо­ро­на, во­ен­ная ин­те­гра­ция и "Се­вер­ный по­ток-2"

07:36 Мак­рон со­би­ра­ет­ся со­здать "аль­янс доверия" с Гер­ма­ни­ей

21.06 Ки­тай от­крыл гра­ни­цы для VISA и Mastercard?

21.06 Как курд­ская не­за­ви­си­мость по­вли­я­ет на ирак­скую нефть?

21.06 Да­ния уже­сто­чи­ла на­ка­за­ние за от­мы­ва­ние де­нег

21.06 Ру­мын­ский пар­ла­мент объ­явил во­тум не­до­ве­рия пре­мьер-ми­ни­стру

21.06 Му­жа пе­ви­цы Жас­мин при­го­во­ри­ли в Мол­да­вии к 7,5 го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды

21.06 Курс ар­ген­тин­ско­го пе­со к дол­ла­ру США упал до ре­корд­но­го ми­ни­му­ма на ре­ше­нии MSCI

21.06 Де­леж на­след­ства На­зар­ба­е­ва. Ко­му из прин­цев и прин­цесс до­ста­нет­ся Ка­зах­стан

21.06 Са­у­дов­ский ко­роль сме­нил пре­сто­ло­на­след­ни­ка, на­зна­чив сы­на - Му­хам­ме­да бен Сал­ма­на

21.06 На ро­бо­то­тех­ни­ку по­тра­тят $87 млрд к 2025 го­ду

21.06 Трамп: Ки­тай не по­мог в си­ту­а­ции с Се­вер­ной Ко­ре­ей

• дальше…

20.06 Ки­ев­со­вет под­дер­жал пре­кра­ще­ние со­гла­ше­ния с "Киевэнерго", пред­ва­ри­тель­но про­длив его на че­ты­ре ме­ся­ца

20.06 Ки­ев­ская ТЭЦ-6 мо­жет воз­об­но­вить ра­бо­ту к кон­цу не­де­ли

19.06 Goodbye, Ах­ме­тов. Станет ли со­гла­ше­ние с фин­ской Fortum уда­чей для Ки­е­ва

16.06 За год Укра­и­на под­ня­лась с 56-го на 50-е ме­сто в рей­тин­ге ин­но­ва­ци­он­ных стран

16.06 К ле­ту съем­ные квар­ти­ры в Ки­е­ве еще боль­ше по­де­ше­ве­ли

16.06 В Ки­е­ве утвер­ди­ли но­вые та­ри­фы на услу­ги по со­дер­жа­нию мно­го­квар­тир­ных до­мов

15.06 Суд раз­бло­ки­ро­вал сче­та Ки­ев­ско­го мет­ро­по­ли­те­на и от­ка­зал в от­сроч­ке вы­пла­ты дол­га "Укррослизингу"

13.06 МВД от­кры­ло но­вый сер­вис­ный центр в ТЦ "Metro" на Пет­ров­ке в Ки­е­ве

13.06 Окруж­ной админ­суд за­пре­тил пе­ре­име­но­вы­вать про­спект Ва­ту­ти­на в Шу­хе­ви­ча

12.06 Ки­ев на­шел ве­ро­ят­ную за­ме­ну "Киевэнерго"

01.06 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал про­спект Ва­ту­ти­на в про­спект Шу­хе­ви­ча

01.06 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Ки­тай­цы го­то­вы по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну за че­ты­ре го­да

31.05 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро за­ме­нят би­ле­ты с QR-ко­дом

• дальше…

13:29 Ли­де­ры Нор­манд­ско­го фор­ма­та про­ве­дут те­ле­фон­ные пе­ре­го­во­ры на сле­ду­ю­щей не­де­ле - По­ро­шен­ко

10:11 О том, как НБУ еду у се­мей фут­бо­ли­стов за­би­ра­ет…

08:28 При­азо­вье. Чем за­вер­шит­ся вре­мен­ное за­ти­шье на войне

07:48 Мак­рон анон­си­ро­вал встре­чу в нор­манд­ском фор­ма­те пе­ред сам­ми­том G20

21.06 В Ра­ду по­сту­пи­ло пред­став­ле­ние ген­про­ку­ро­ра о со­гла­сии на при­вле­че­ние к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти, за­дер­жа­ние и арест По­ля­ко­ва

21.06 Ген­про­ку­рор внес в Ра­ду пред­став­ле­ние о со­гла­сии на при­вле­че­ние к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти, за­дер­жа­ние и арест нар­де­па Ро­зен­бла­та

21.06 Ген­про­ку­рор внес пред­став­ле­ние на сня­тие не­при­кос­но­вен­но­сти с нар­де­па Дей­дея

21.06 Лу­цен­ко внес в Ра­ду пред­став­ле­ние о со­гла­сии на при­вле­че­ние к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти нар­де­па Дов­го­го

21.06 Ген­про­ку­ра­ту­ра на­пра­ви­ла в Ра­ду пред­став­ле­ние на при­вле­че­ние к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти нар­де­па Ло­зо­во­го

21.06 Бои на Лу­ган­щине. Где и как ВСУ го­то­вят­ся к на­ступ­ле­нию

21.06 По­че­му "ЛЭО" от­клю­ча­ет ру­биль­ник блок­по­стам по­ли­ции и ВСУ на Лу­ган­щине

21.06 Рас­сле­до­ва­ние НАБУ вы­де­ле­ния зе­мель­ных участ­ков в Ки­е­ве в 2007–2009 гг. мо­жет за­деть мно­гих очень из­вест­ных по­ли­ти­ков

21.06 Тил­лер­сон под­твер­дил со­хра­не­ние санк­ций про­тив Рос­сии до вос­ста­нов­ле­ния це­лост­но­сти Укра­и­ны

20.06 Трамп встре­чал­ся с По­ро­шен­ко ра­ди КНДР

20.06 По­сле ви­зи­та в США По­ро­шен­ко ждут в Брюс­се­ле - Пред­ста­ви­тель­ство ЕС

• дальше…

21.06 Рос­сий­ский Сбер­банк об­на­ру­жил но­вый вид атак на бан­ко­ма­ты

21.06 Tesla Model S про­еха­ла без под­за­ряд­ки 900 ки­ло­мет­ров

21.06 Пред­став­лен смарт­фон OnePlus 5 сто­и­мо­стью 480 и 540 дол­ла­ров

21.06 Ком­па­ния Kia рас­кры­ла но­вый крос­со­вер Stonic

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

21.06 На ро­бо­то­тех­ни­ку по­тра­тят $87 млрд к 2025 го­ду

21.06 Ев­ро­па пла­ни­ру­ет вве­сти пра­ви­ла для бес­пи­лот­ни­ков к 2019 го­ду

21.06 Ос­но­ва­тель Uber Тр­э­вис Ка­ла­ник по­дал в от­став­ку

21.06 Без­ра­моч­ный смарт­фон Bluboo S1 с «вкус­ны­ми» ха­рак­те­ри­сти­ка­ми оце­ни­ли в $150

20.06 Ма­га­зин JD.com на­чал пол­но­стью ав­то­ма­ти­че­скую до­став­ку то­ва­ров с ис­поль­зо­ва­ни­ем дро­нов и ко­лес­ной ро­бо­то­тех­ни­ки

20.06 Lincoln пред­ста­вил свою са­мую боль­шую и до­ро­гую мо­дель

20.06 7 из 10 круп­ней­ших по­став­щи­ков смарт­фо­нов в ми­ре — из Ки­тая

20.06 В Ки­тае стар­ту­ет те­сти­ро­ва­ние пла­теж­но­го сер­ви­са Meizu Pay

20.06 Cadillac XTS стал ко­ро­че по­сле об­нов­ле­ния

19.06 Airbus по­ка­зал на ви­део, как ра­бо­та­ет ле­та­ю­щее так­си

• дальше…

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

30.05 Аме­ри­кан­цы бо­ят­ся ид­ти в от­пуск

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

24.05 Google на­ме­рен сле­дить за по­куп­ка­ми сво­их поль­зо­ва­те­лей оф­флайн

23.05 Ин­струк­ция по экс­плу­а­та­ции ме­ня: чи­тай­те вни­ма­тель­но!

22.05 11 оши­бок на­чи­на­ю­ще­го мил­ли­о­не­ра

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно