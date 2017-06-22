Гройсман предложил местным властям компенсировать недоплаты за услуги по поставкам тепла из своих бюджетов

Александр СУКОВ, Деловая столица

Владимир Гройсман хочет, чтобы деньги из местных бюджетов помогли справиться с системным кризисом неплатежей в теплокоммунэнерго.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что местные власти должны компенсировать недоплаты за услуги по поставкам тепла из своих бюджетов, а не перекладывать всю головную боль по дисциплине расчетов исключительно на центральную власть. Об этом премьер заявил на совещании по подготовке к новому отопительному сезону.

"Расчеты за теплоснабжение - вечная проблема. Теплокоммунэнерго не обеспечивает 100% проплаты и этот этап неплатежей нужно завершать, поскольку есть несоответствие между тем, сколько платят люди, и тем, сколько потом платит ТКЭ", - сказал он.

Местные власти пока не слишком успешно решают проблему с перебоями теплоснабжения и поставками горячей воды. Даже в столице, где сосредоточено самое платежеспособное население Украины, ситуация очень далека от идеальной. Например, 30 мая от поставок газа была отключена Киевская ТЭЦ-6, поскольку компания "Киевэнерго" несвоевременно расплатилась за услуги по транспортировке газа. В результате около 2 тыс. жилых домов остались без горячей воды. "Киевэнерго" же, объясняя причину неоплаты услуг по поставкам газа, кивает на население - оно задолжало за услуги по теплоснабжению по состоянию на 1 мая ныешнего года 3,8 млрд грн.

"Есть зона вашей ответственности, и не нужно никого потом делать крайними, что у вас там отключают за неплатежи. В большинстве городов собственниками теплокоммунэнерго являются муниципалитеты, я буду предлагать, чтобы была их гарантия 100%-ной оплаты, средств для этого более чем достаточно - компенсируйте из своего бюджета, поскольку децентрализация дала гигантские возможности, - используйте их", - предложил Гройсман.

Предложение премьера - вполне логичный шаг. И хотя у правительства нет законодательных рычагов воздействия на местные советы, чтобы заставить их внести свою лепту в решение проблемы расчетов за поставки тепла и других коммунальных услуг, местные советы теоретически должны быть сами заинтересованы поучаствовать в этом процессе. Во-первых, для этого у них действительно есть финансовые возможности: децентрализация дала существенный рост доходов местных бюджетов, если в 2015 г. доходы составили 100 млрд грн, то в 2016-м - уже 144 млрд грн, а в этом году ожидаются поступления на уровне 170 млрд грн. Итого - рост на 70% всего лишь за два года. Однако проблема в том, что местные власти еще не научились эффективно и полно использовать свалившиеся на их голову деньги. По данным Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на 1 мая текущего года на депозитах в банках местные власти хранили более 12 млрд грн.

Во-вторых, бесперебойное теплоснабжение потребителей может стать козырем для местной власти во время очередного избирательного цикла. Но, к сожалению, только для той власти, которая не работает по принципу временщиков, а готова играть в длинную. Увы, пока в стране не происходит массового запуска "долгоиграющих" инвестиционных проектов в сфере коммунального хозяйства, которые могли бы способствовать в будущем снижению тарифов на коммунальные услуги. (Не говоря уже об инициативном участии в разрешении кризиса коммунальных неплатежей.) Всем давно известно, что потери в поставках тепла, воды и энергии закладываются в тариф, который в итоге оплачивает население. А если население не может - оплачивает за счет субсидий центральный бюджет. Хотя реконструкция устаревших котельных, которые потребляют гораздо больше топлива, чем нужно, и теплотрасс, которые греют атмосферу, - это зона ответственности именно местных властей, ведь теплокоммунэнерго находятся именно в коммунальной собственности. Однако мало кто из местных руководителей делает ставку на такие проекты, ведь эффект от них будет заметен далеко не сразу. Может статься, что основная работа будет выполнена нынешним мэром, а политические дивиденды "пожнет" уже мэр следующий.