Приазовье. Чем завершится временное затишье на войне

После непродолжительного шума на севере все внимание снова сместилось на юг - к Азовскому морю.

В сравнении с предыдущей неделей, напряжение в зоне проведения АТО заметно уменьшилось (очевидно, это связано с очередным раундом переговоров в Минске и ротацией в рядах российского военного контингента боевиков), однако определенные обострения все равно дают о себе знать. Особенно на Мариупольском направлении.

Собственно, такие действия боевиков имеют под собой определенную почву, ведь Мариуполь является и крупнейшим, и самым главным городом на территории подконтрольного Киеву Донбасса - по состоянию на начало 2015 года там проживало около полумиллиона жителей и сосредоточены крупнейшие заводы.

Итак, большинство нарушений условий прекращения огня в последние дни произошло именно на этом участке линии соприкосновения. И хоть тяжелое артиллерийское вооружение противник не использовал, однако из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров боевики неоднократно открывали огонь по нашим опорным пунктам, расположенным в районе Водяного, Гнутово и Талаковки.

Днем ранее на этом участке фронта шли локальные бои с использованием, преимущественно, стрелково-минометного вооружения в районе Пикуз (экс-Коминтерново) и Саханки, пик которых пришелся на ночь со вторника на среду.

Кроме того, в Пикузах боевики ограничили доступ сотрудникам СММ ОБСЕ. Как оказалось чуть позже - не просто так, ведь беспилотный летательный аппарат СММ обнаружил вблизи данного населенного пункта 13 противотанковых мин.

Однако, несмотря на заметное затишье, ситуация в Приазовье в последнее время свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы здесь может произойти существенное обострение. По всему видно, что обе стороны военного конфликта к чему-то готовятся.

Давайте попробуем разобраться, чем именно может обернуться данное "затишье перед бурей": наступлением террористов на Мариуполь, или наоборот - прорывом ВСУ к Новоазовску и дальше, до российской границы.

Как мы уже отмечали, со стороны "ДНР" в этом районе украинской армии противостоит так называемый новоазовский "9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты ДНР" (почти полностью укомплектован россиянами), который удерживает часть фронта от морского побережья до Старогнатовки, и так называемая "1-я мотострелковая бригада армии ДНР", которая держит участок от Старогнатовки до Докучаевска.

Кроме того известно, что часть подразделений этого "9-го полка морской пехоты" рашисты недавно отвели в курортный Седово, а недавно поступила информация об усилении группировки боевиков в районе Верхнешироковского (бывший Октябрь).

По количеству личного состава и вооружения террористов на этом участке фронта информацию найти не удалось, однако есть все основания предполагать, что без существенного подкрепления из новой российской военной базы под Новочеркасском (Ростовская область) они, как минимум, не будут превышать ВСУ.

В то же время из открытых источников известно, что Мариуполь от российской агрессии защищает около 18 000 бойцов, более сотни танков, более пятисот броневиков, около тридцати Градов, три сотни противотанковых орудий и около четырех сотен средств ПВО (ТУ "Мариуполь").

В частности, на передке стоят николаевская 36-я отдельная бригада морской пехоты и мариупольская 56-я отдельная мотопехотная бригада, а немного вглубь, в оперативном резерве, находится николаевская 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Однако, есть один нюанс - сейчас в рядах ВСУ происходит ротация. С фронта в тыл уже выведен 701-й отдельный батальон морской пехоты, артиллерия ВМСУ и 17-я танковая бригада. На их место заходят отдельные мотопехотные бригады и мехбригады, в том числе 28-я.

Конечно, во время ротации о наступательных операциях речи быть не может, что дает врагу время для того, чтобы как усилить оборону, так и подготовиться к попыткам своего наступления. Мы уже писали недавно, что существует потенциальная опасность попытки прорыва террористов со стороны Павлополя. Вместе с тем, возможен и вариант продвижения ВСУ в направлении Пикуз и Верхнешироковского.

А тем временем в Минске трехсторонняя контактная группа поддержала обращение местных советов о начале так называемого "хлебного перемирия" - соблюдении режима тишины на период уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее. Как оно будет выполняться и какой из вариантов развития событий в Приазовье будет иметь место - узнаем уже скоро.