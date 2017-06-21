В Раду поступило представление генпрокурора о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Полякова

Представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду в среду, председатель парламента Андрей Парубий направил их в профильный комитет.

"В Верховную Раду поступило пять представлений на народных депутатов. Председатель парламента направил их в регламентный комитет", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь спикера парламента Андрей Ковалев.

По его словам, представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").

Позднее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Полякова.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, о даче согласия на задержание и даче согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (арест) народного депутата М.Полякова, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Уголовное преступление инкриминируется по ч. 4 ст. 368 УК Украины", - написала Л.Сарган на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, ранее генеральный прокурор Ю.Луценко сообщил о направлении в парламент представлений о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест А.Лозового, О.Довгого, Е.Дейдея и Б.Розенблата.

19 июня стало известно о задержании охранника нардепа Б.Розенблата якобы при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.

Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщил, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе М.Полякову. Сам М.Поляков назвал действия НАБУ "политическим заказом", а также заявил о давлении на его супругу и помощников.

М.Поляков отрицает получение денег за подготовку законопроектов в Верховной Раде. По его словам, задержанную помощницу вынуждают дать показания против него.

Соломенский райсуд Киева 21 июня принял решение о взятии под стражу с альтернативой залога в 160 тыс. грн помощницу М.Полякова Татьяну Любонько.

Руководитель САП Назар Холодницкий 20 июня сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек: три помощника нардепов, охранник, два представителя антикоррупционных общественных организаций.

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Б.Розенблата и М.Полякова стало первой агентурной операцией НАБУ, проведенной совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) США.

