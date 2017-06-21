Генпрокурор внес представление на снятие неприкосновенности с нардепа Дейдея

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея.

"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Е.Дейдея, в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточняет, что в действиях Е.Дейдея усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6 млн 106 тыс 3,89 грн.

"Дейдей Е.С. совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.368-2 УК Украины, то есть приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, в мае Генпрокуратура Украины подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с трех депутатов, в т.ч. и Е.Дейдея. "В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 прим 2 УК Украины)", - сообщил Ю.Луценко 19 мая.

Ст.212 Уголовного кодекса Украины - "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст.366-1 УК - "Декларирование недостоверной информации", ст.368-2 УК - "Незаконное обогащение".

Депутаты считают намерения лишить их депутатской неприкосновенности безосновательными. Е.Дейдей отрицает инкриминированное ему генпрокурором. "Я так понимаю, мы поймали, видимо, всех коррупционеров в стране. Осталось только добровольцев начать сажать и доказывать им, что они незаконно обогатились неизвестно на чем. Я вас могу заверить, что не чувствую свою вину, понимаю, что нет никакого фактажа", - заявил депутат.

Он назвал политическим пиаром намерение генпрокуратуры. При этом Е.Дейдей выразил мнение, что в деле не столько сыграла роль прокуратура, как САП и НАБУ. Депутат также сообщил, что уже был на допросе в НАБУ.

23 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что после изучения материалов трех представлений на народных депутатов в "части фактажа", было принято решение направить в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с Г.Бобова, а еще два представления на нардепов А.Лозового и Е.Дейдея генпрокурор Юрий Луценко вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку.

