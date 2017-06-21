Луценко внес в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности нардепа Довгого

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что направил в парламент представление о даче согласия на привлечение внефракционного народного депутата, экс-секретаря Киевского горсовета Олеся Довгого к уголовной ответственности.

"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата О.Довгого, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенные в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно-заповедного фонда – заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га", - написал Ю.Луценко в своей странице в Фейсбук в среду.

Как сообщалось, ранее во вторник народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем направил Ю.Луценко и Н.Холодницкому депутатский запрос с просьбой подтвердить наличие проекта представления о снятии депутатской неприкосновенности с внефракционного народного депутата, экс-секретаря Киевского горсовета Олеся Довгого.

Он напомнил, что О.Довгий является фигурантом уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков на территории охраняемого заповедника "Жуков остров" на южной окраине Киева и может быть привлечен к уголовной ответственности по ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью и служебным положением).

"Напомню, в августе 2007 года Киевсовет своим решением ликвидировал заказник "Жуков остров", сократив его площадь до 196 га с 1630 га. Впоследствии земля, оставшаяся вне заказника, была роздана под застройку, в том числе фирмам, близким Виктору Януковичу и его партнеру, народному депутату Юрию Иванющенко", - добавил М.Найем.

20 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что подписал представление на снятие неприкосновенности с О.Довгого в рамках уголовного производства о незаконном выделении участков в Киеве и уже направил его на подпись Ю.Луценко.

"Вчера подписал представление о снятии неприкосновенности (с О.Довгого – ИФ), поскольку мы считаем, что доказательств, собранных для объявления подозрения, достаточно для внесения указанного представления… Вчера (в понедельник – ИФ) представление было направлено генпрокурору", - сообщил Н.Холодницкий на совместном брифинге с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником во вторник в Киеве.

"По Довгому: действительно на прошлой неделе поступило ходатайство, и генпрокурор определил подследственность уголовного производства за НАБУ по факту выделения земельных участков в Киеве в 2007-2009 гг.", - добавил руководитель САП.

В тот же день О.Довгий намерен лично просить народных депутатов проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности. "Никогда не прятался за депутатским иммунитетом. Шел на выборы, избирался в парламент не ради неприкосновенности. И спустя два с половиной года после выборов продолжаю открыто и честно смотреть в глаза своему избирателю. Если у прокуратуры ко мне претензии – я сам попрошу моих коллег по сессионному залу проголосовать за представление, которое якобы внес Холодницкий", - написал О.Довгий на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что не намерен комментировать претензии правоохранителей, так как никакие официальные документы ни от киевской прокуратуры, ни от Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) к нему не поступали, а узнал о происходящем он из СМИ.

Парламентарий утверждает, что не собирается уезжать из Украины и будет готовиться к тому, чтобы в суде ответить на претензии со стороны прокуратуры. "Мне нечего бояться и нечего скрывать. Дискутировать со следствием посредством Фейсбука не стану. С представителями прокуратуры встретимся в суде", - сказал О.Довгий.