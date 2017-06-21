Генпрокуратура направила в Раду представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Лозового

Генеральная прокуратура Украины направила в парламент представление о даче согласия на привлечение народного депутата Украины (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) Андрея Лозового к уголовной ответственности.

"Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду для рассмотрения представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины А.С.Лозового", - написала в своей странице в Фейсбук пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в среду.

Как сообщалось, Генпрокуратура Украины подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова (группа "Видродження"), Е.Дейдея (фракция "Народный фронт") и А.Лозового (фракция "Радикальной партии").

"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 прим 2 УК Украины)", - написал Ю.Луценко в своей странице в Фейсбук в пятницу.

Ст.212 Уголовного кодекса Украины – "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст.368-2 УК – "Незаконное обогащение".

19 мая А.Лозовой заявил, что считает намерение Ю.Луценко снять с него депутатскую неприкосновенность политической расправой и не собирается уезжать из Украины. "Генеральный прокурор Луценко перешел красную линию в своем желании политической расправы над нашей командой. Думаю, для него это плохо закончится...", - сказал А.Лозовой в комментарии интернет-изданию "Украинская правда". На вопрос о том, собирается ли он покидать территорию Украины, нардеп ответил: "Нет, работаю в Киеве спокойно, пью спокойно чай с соратниками".

22 мая А.Лозовой сообщил, что подал в суд исковое заявление к генпрокурору Украины Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации. "Подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко за распространение неправдивой информации против меня, что нанесло вред моей деловой репутации. Пытаясь дискредитировать Радикальную партию Олега Ляшко и запугать нас, генпрокурор без высшего юридического образования … сделал заявление, в котором обвиняет меня в совершении преступлений, расследование которых даже не является компетенцией ГПУ", - написал А.Лозовой в своей странице в Фейсбук в понедельник.

При этом он отметил, что анонсированного Ю.Луценко представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности по состоянию на понедельник "так и нет, хотя прошло уже трое суток". А.Лозовой опубликовал в своей странице в соцсети фотокопию искового заявления.

Согласно фотокопии, нардеп просит суд признать распространенную генпрокурором информацию о том, что "народный депутат Украины Лозовой Андрей Сергеевич, совершил преступление, а именно уклонялся от уплаты налогов, сборов, и других обязательных платежей и незаконно обогатился" такой, которая не соответствует действительности и принижает его честь, достоинство и деловую репутацию.

Также А.Лозовой просит суд обязать Ю.Луценко публично опровергнуть распространенную им информацию касательно обвинений в адрес парламентария и прекратить неправомерные действия принижающие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Кроме этого нардеп просит суд взыскать с генпрокурора 1 гривню в его пользу "в качестве возмещения морального ущерба" и взыскать с Ю.Луценко судебные издержки.