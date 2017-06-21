Увеличение минимального страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет будет с 2018 года - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что увеличение минимального страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет будет проведено с 2018 года.

"Перенос начала увеличения страхового стажа с 2018 на 2020 год... это правительство рассмотрело совместно с другими заинтересованными сторонами, и было принято следующее решение, что начало увеличения страхового стажа будет происходить так, как это предусмотрено в правительственном законопроекте, с 1 января 2018 года", - сказал министр на брифинге после заседания Кабинета министров Украины в среду.

При этом для тех, у кого есть не менее 15 лет страхового стажа, однако меньше чем 25 лет будет на 3 года введен новый вид адресной государственной социальной помощи - временная государственная социальная помощь работающим гражданам, которые достигли пенсионного возраста, однако не имеют права на пенсионную выплату.

Помощь будет соответствовать прожиточному минимуму и будет выплачиваться до момента получения ими права на пенсионную выплату.

При этом А.Рева отметил, что с 1 января 2018 года коэффициент страхового стажа при назначении новых пенсий будет составлять 1 (единицу).

Кроме того, как рассказал министр, правительство учло предложение Национального совета реформ и установило в законопроекте максимальную сумму зарплаты, с которой платится единый социальный взнос в размере 15 минимальных зарплат.

Как сообщалось, Нацсовет реформ 16 июня рекомендовал Кабмину перенести сроки увеличения минимального страхового стажа с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.