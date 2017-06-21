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Кабмин утвердил пакет законопроектов по пенсионной реформе с замечаниями Нацсовета реформ
Кабинет Министров утвердил четыре законопроекта по пенсионной реформа с замечаниями Национального совета реформ.
Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.
Утверждены для внесения в парламент законопроекты по повышению пенсий, внесение изменений в таможенный, налоговый и бюджетные кодексы по пенсионному обеспечению.
Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что данный пакет документов в среду будет направлен в Верховную Раду.
По его мнению, заложенные в пенсионную реформу меры обеспечат выход Пенсионного фонда на бездефицитность в течение 7-10 лет.
Он также выразил надежду, что данные законопроекты будут приняты парламентов в ближайшее время.
Как сообщали Українські Новини, НСР рекомендовал правительству отложить на два года повышение страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 и 35 лет и отмену коэффициента оценки трудового стажа с 1.35 до 1.
Изначально правительство планировало провести такие изменения в 2018 и 2028 годах.
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