Кабмин предлагает Раде увеличить доходы госбюджета-2017 на 25 млрд гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить доходы госбюджета-2017 на 25 млрд гривен.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

"Мы предлагаем внести изменения в государственный бюджет на 2017 год в части доходов общего фонда госбюджета. Мы предлагаем увеличить их на 25 млрд гривен", - сказала первый замминистра финансов Оксана Маркарова.

Доходы будут увеличены за счет НДФЛ, НДС из ввезенных на территорию Украины товаров, рентной платы за пользование недрами и чистой прибыли за счет перевыполнения дивидендов НАК "Нафтегаз Украины".

Вышеуказанные средства планируется направить на оборону и безопасность, 14,1 млрд гривен будут направлены на льготы и субсидии, а также на инфраструктуру и другие проекты.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2017 год.

Документ предусматривает 721 398,426 млн гривен доходов и 790 393,530 млн гривен расходов.