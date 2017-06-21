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Кабмин предлагает Раде увеличить доходы госбюджета-2017 на 25 млрд гривен
13:26 21.06.2017 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить доходы госбюджета-2017 на 25 млрд гривен.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.
"Мы предлагаем внести изменения в государственный бюджет на 2017 год в части доходов общего фонда госбюджета. Мы предлагаем увеличить их на 25 млрд гривен", - сказала первый замминистра финансов Оксана Маркарова.
Доходы будут увеличены за счет НДФЛ, НДС из ввезенных на территорию Украины товаров, рентной платы за пользование недрами и чистой прибыли за счет перевыполнения дивидендов НАК "Нафтегаз Украины".
Вышеуказанные средства планируется направить на оборону и безопасность, 14,1 млрд гривен будут направлены на льготы и субсидии, а также на инфраструктуру и другие проекты.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2017 год.
Документ предусматривает 721 398,426 млн гривен доходов и 790 393,530 млн гривен расходов.
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