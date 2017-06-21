Бои на Луганщине. Где и как ВСУ готовятся к наступлению

Луганщина продолжает находиться в эпицентре событий на линии разграничения.

По сравнению с предыдущими днями, ситуация в зоне проведения АТО заметно притихла и стабилизировалась. Очевидно, что не последнюю роль в этом сыграло то, что Вооруженные силы Украины успешно "погасили" огневые точки террористов в Донецке и Докучаевске (наиболее горячие точки на прошлой неделе). По крайней мере, с того времени оттуда почти ничего не прилетало.

Буквально вчера мы писали про аналогичную операцию ВСУ на Бахмутской трассе, а свежие возведения пресс-центра штаба АТО дают понять, что и на Луганщине нашим воинам удалось утихомирить террористов - лишь три обстрела за все сутки (вблизи Новоалександровки), да и те - из крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки. Ствольная артиллерия и тяжелые минометы, как видим, не применялись.

Кстати, косвенным подтверждением того, что ВСУ переполовинили вражескую артиллерию вместе с артиллеристами, есть зафиксированный факт переброски на Донбасс очередной партии российского пушечного мяса. Вчера в Дебальцево (крупный транспортный узел, через который проходит львиная доля поставок из России техники, боеприпасов и живой силы) прибыла группа российских воинов на автомобилях с номерами, которые зарезервированы по Пензенской области. Известно, что там дислоцируется учебный центр ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления), который готовит артиллеристов.

Очевидно, что это пополнение призвано освежить потрепанные артиллерийские ряды "ДНР", которые на прошлой неделе знатно выгребли в Донецке и Докучаевске. С большой долей вероятности можно ожидать на днях еще один подобный "гуманитарный конвой" и в направлении "ЛНР". Туда обычно отправляют казаков "атамана" Козицына.

Вместе с тем, анализ информации, которая просочилась в интернет, дает основания предположить, что бои на Бахмутской трассе продолжались и минувшие сутки, однако лишь на временно оккупированной территории (пресс-центр штаба АТО традиционно вспоминает события, которые имели место на подконтрольной Киеву территории, поэтому об этом умолчал - мы к этому уже привыкли).

Да, есть отдельные сообщения жителей оккупированных городов о том, что на Бахмутской трассе в районе населенных пунктов Донецкий, Сентяновка (экс-Фрунзе) и Желобок были слышны мощные взрывы разрывов артиллерийских снарядов 120-мм, мин 82-мм и стрелкового оружия. Так же бои происходили и в районе Калиново.

При этом, что характерно, в сами населенные пункты ничего не прилетело - обстрел велся исключительно боевых позиций террористов. Вместе с тем, бои были настолько мощными, что их отголоски слышали жители Голубовки (экс-Кировск), Ирмино и даже Кадиевки (экс-Стаханов).

Кстати, география активности ВСУ совпадает с теми прогнозами, которые мы давали в одном из предыдущих материалов. Согласитесь: очень похоже на то, что наша армия пробивает себе путь к наступлению по заданным маршрутам.

Да и вообще, судя по всему, на Донбассе намечается что-то серьезное и масштабное. Украинская армия постепенно "ползет" вперед по всему периметру фронта, одновременно подготовив сразу несколько плацдармов для стремительных прорывов вперед сразу по нескольким направлениям: кроме "Бахмутки", это и Горловка и Ясиноватая и Донецк и Докучаевск и Пикузы.

Если бы не очередная ротация на передовой, то можно было бы говорить о начале какой-либо военной кампании уже сейчас, ведь начало лета - оптимальное время для этого. А так любителям горячих прогнозов придется подождать еще немного - как минимум, до конца ротационного периода.

Что интересно, сами военнослужащие неофициально говорят, что через 2-3 месяца многое прояснится на фронте. Причем, прояснится в нашу пользу. Поэтому давайте запасемся терпением и подождем. Как говаривал Уоррен Баффет: "Терпение вознаграждается".