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Жертвой австралийского урана в Украине станут старые схемы
10:33 21.06.2017 |
С 15 июня вступило в силу соглашение между Украиной и Австралией о сотрудничестве в ядерной энергетике.
Хотя перечень направлений, в которых планируется совместная деятельность двух стран, достаточно внушительный, на самом деле наиболее реальным выглядит пункт "передача ядерных материалов" - то есть поставки в Украину австралийского урана.
А вернее, уранового концентрата, известного среди специалистов под названием "желтый кек". Кого потеснят австралийцы? Их "кек" заменит российский концентрат, и это поставит крест на существующей много лет схеме поставок в Украину ядерного топлива, куратором которой считается находящийся сейчас под следствием Николай Мартыненко. Сможет ли ли экс-нардеп и серый кардинал украинской энергетики устоять под давлением австралийских воротил уранового бизнеса?
Ядерные сборки и разборки
Когда в конце 2014 г. в ходе визита в Австралию президент Украины Петр Порошенко обсудил с тамошним премьер-министром Тони Эбботом перспективы закупки обогащенного урана для отечественных АЭС, пресса встретила эту новость скептически. Особенно российская, да и часть украинской также подняла известие на смех. Во-первых, очень смешно возить уран из Австралии, когда российские партнеры под боком (хотя к тому времени эти "партнеры" уже занялись перекраиванием границ Украины); во-вторых, с напускной деловитостью сообщалось, что австралийский урановый концентрат "не совсем тот, что нужно".
В принципе похожие аргументы выдвигали и все время, пока в Украину пытались наладить поставки ядерного топлива от шведского подразделения Westinghouse, а эта история тянулась с 2000 г. В СМИ тут же попадала информация о любом маломальском огрехе, связанном с экспериментальной эксплуатацией шведских сборок, - будь то миллиметровая деформация или намек на трещины в трубках. Конечно же, такие "сливы" были на руку поставщикам российского топлива. Хотя о проблемах с их сборками, а таковые также случались регулярно, общественности не сообщали.
Естественно, предпочтение российским ядерным топливным сборкам отдавалось потому, что в схему их поставок были вписаны интересы украинской стороны. Так, для производства годового объема ядерного топлива для 15 отечественных атомных энергоблоков необходимо 2,5 тыс. т урановой руды. В Украине ее добыча на Восточном ГОКе составляет до 600 т в год, и после обогащения всю эту продукцию поставляют в Россию. Таким образом, тот, кто контролирует добычу урана в Украине, является заинтересованной стороной в поставках топлива для АЭС именно из России. А претензии НАБУ и судебные разбирательства вокруг Николая Мартыненко связанны именно с тем, что ему приписывают организацию бизнес-схем вокруг работы Восточного ГОКа на протяжении длительного времени.
Новый игрок
Австралия в состоянии полностью закрыть потребности Украины в урановом концентрате - страна на пятом континенте входит в тройку мировых лидеров в этой отрасли. К тому же у австралийцев очень интересная цена.
По словам директора по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольги Кошарной, украинский уран, добываемый в шахтах, в три раза дороже австралийского.
Возможно, такая разница во многом объясняется все теми же бизнес-схемами вокруг Восточного ГОКа, когда из-за закупок необходимых для добычи материалов и оборудования по невиданным ценам раздувается себестоимость урана.
Несмотря на трехкратную разницу в цене, отказываться от добычи урана в Украине не собираются. Скорее всего, уже отработанные модели закупок после Николая Мартыненко возглавят другие кураторы. А для австралийского урана или концентрата отведут нынешнюю российскую долю - т. е. 1,9 тыс. т в год.
По мнению эксперта, если Украина полностью откажется от российского ядерного сырья и будет заказывать там только производство сборок, России придется смириться с таким решением. "Чехия оставляет России только сборку топлива. А концентрат и обогащение урана, на которые приходится 80% конечной цены топлива, покупают на мировых рынках. Вот почему сейчас мы покупаем российское топливо дороже, чем чехи", - сказала Ольга Кошарная.
Таким образом, австралийский проект является диверсификацией поставок урана, а возможно, и его обогащения. Интересно, что за пару дней до того, как общественности стало известно о вступлении в силу соглашения с Австралией, глава НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский поторопился сообщить о том, что ведутся переговоры с иностранной компанией, готовой поставлять в Украину ядерное топливо. "Могу приоткрыть завесу - у нас появился третий желающий, кроме Westinghouse и "ТВЭЛ". Пока это предварительные переговоры - сейчас у нас только два поставщика", - сказал Юрий Недашковский.
Такое заявление - упреждающая реакция на новость об Австралии. Нужно учесть, что Юрия Недашковского сложно назвать самостоятельным игроком в отрасли - его давно связывают с Николаем Мартыненко. Поэтому сообщение о третьем игроке, скорее всего, является сигналом о том, что не нужно торопиться с австралийским вариантом, который полностью поломает выстроенную цепочку поставок из России. Ведь еще есть время для того, чтобы окончательно договориться, в каком швейцарском кантоне и на каких условиях зарегистрировать того самого "третьего игрока". А затем передать ему контроль над давно отлаженной схемой с Восточным ГОКом и долей России.
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