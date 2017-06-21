Расследование НАБУ выделения земельных участков в Киеве в 2007–2009 гг. может задеть многих очень известных политиков

Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

Среди всех фракций и групп в Верховной Раде самая маленькая - группа «Воля народа». Сейчас в нее входят только 17 депутатов, однако и при таком количестве она считает себя обладательницей «золотой акции» в парламенте. Действительно, без нее не обходятся многие важные голосования, почему она и пользуется благосклонностью Банковой. Одним из самых влиятельных членов этой группы является Олесь Довгий. Он был избран в парламент в 102-м округе на Кировоградщине, проигнорировав Киев, где его знают и помнят как правую руку мэра Леонида Черновецкого. Тем не менее он вхож на Банковую, доказав ей свою полезность.

Поэтому очень неприятным для многих во власти стало сообщение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого о том, что он подписал и направил на подпись генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие с Довгого депутатской неприкосновенности. Такое заявление глава САП сделал 20 июня на совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником.

«Мы считаем, что доказательств, собранных для объявления подозрения, достаточно для внесения указанного представления», - подчеркнул Холодницкий. Он уточнил, что правоохранители расследуют уголовное производство, открытое по факту выделения земельных участков в Киеве в 2007-2009 гг.

Впрочем, ничего удивительного в таком повороте событий нет. Луценко ранее уже заявлял, что прокуратура активно расследует земельные сделки времен Черновецкого. В частности, в 2007 г. Киеврада приняла скандальное решение о ликвидации заказника «Жуков остров», его площадь была урезана с 1630 до 196 га. Изъятые земли раздавались под застройку разным фирмам, близким к бизнесмену Василию Хмельницкому. Теперь ГПУ в судебном порядке пытается их вернуть.

В те времена, когда в столице хозяйничала «молодая команда» Черновецкого, Луценко был ее нещадным критиком и заядлым оппонентом. Это отношение к ней он сохранил до сих пор. И, в частности, личную неприязнь к Олесю Довгому. Сейчас Довгий является фигурантом уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков на территории заказника «Жуков остров». В случае лишения депутатской неприкосновенности экс-секретарю Киеврады грозит привлечение к уголовной ответственности по ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью и служебным положением.

В январе Довгий вошел в список из девяти парламентариев, декларации которых по ходатайству ГПУ поручили проверить Государственной фискальной службе. Довгий задекларировал активы в гривне и иностранной валюте в эквиваленте 54,7 млн грн. Кроме того, в 2015 г. он приобрел корпоративные права ООО «КВ Менеджмент» за 15 млн грн, задекларировал картины и наручные часы без указания их стоимости. При этом, как утверждают в ГПУ со ссылкой на данные налоговой, в 1998-2015 гг. Довгий официально заработал только 11,8 млн грн.

Таким образом, прокуратура предметно занимается Довгим уже длительное время. Однако у Луценко были основания предполагать, что на Банковой будут уговаривать замять расследования против него. Дескать, он полезен и все такое. И тогда Луценко решил умыть руки.

«По Довгому на прошлой неделе поступило ходатайство, генпрокурором определена подследственность НАБУ по уголовному производству по факту выделения земельных участков в Киеве в 2007-2009 гг. Это производство расследовала прокуратура Киева. Поскольку это наша подследственность, мы взяли производство», - поведал Холодницкий на брифинге. То есть Луценко передал дело Довгого из столичной прокуратуры в НАБУ, и теперь, если Банковая захочет замять дело, ей придется обращаться к Сытнику, чего она, можно предполагать, не станет делать. Поскольку отношения АП с НАБУ напоминают холодную войну.

Конечно, вовсе не факт, что парламент даст согласие на снятие с Довгого неприкосновенности. Но тут депутатам из правящей коалиции придется учитывать мнение киевлян, многие из которых испытывают жгучее желание увидеть тех, кто дерибанил столичную землю, за решеткой.

Для НАБУ, которое ранее не могло похвастаться большими успехами, дело Довгого - это шикарный подарок от Луценко. И следователи бюро должны отдавать себе отчет в том, что оно станет для них экзаменом на профессионализм. Но если они будут копать изо всех сил, это расследование неизбежно заденет многих политиков и бизнесменов, имевших слишком тесные связи с «молодой командой» Черновецкого.