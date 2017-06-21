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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Засиделся на троне": неудобные вопросы Путину одобрили в Кремле

 

Все вопросы Путину, показанные во время "прямой линии", включая вопросы о его отставке и об оппозиционере Навальном, были заранее согласованы организаторами телепрограммы и пресс-службой Кремля, рассказали Би-би-си несколько сотрудников, участвовавших в подготовке передачи (все они попросили об анонимности, так как не уполномочены комментировать вопросы, касающиеся деталей подготовки).

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - ежегодный четырехчасовой телемост, в ходе которого глава государства отвечает на вопросы граждан. Чаще всего ему задают вопросы о социальной политике, здравоохранении, инфраструктуре, а также жалуются на местные власти.

В этом году зрители обратили внимание на "неудобные вопросы", появлявшиеся на экране. Например, "вся Россия считает, что вы засиделись на "троне". Или - "дождемся ли мы первую леди страны?" (Путин не любит говорить о своей личной жизни). Наконец, просто: "До свидания, Владимир Владимирович".

 

Такие вопросы появлялись внизу экрана, а также демонстировались в самой студии перед президентом. Среди них оказались требования об отставке Путина и вопросы о коррупции во власти.

Россияне интересовались у Путина, когда он "перестанет нарушать положение конституции о максимальном президентстве в два срока" и почему зарплаты глав госкорпораций "такие сумасшедшие". На экране появился вопрос о том, действительно ли новый фильм о Путине снимает оппозиционер Алексей Навальный, упоминаний о котором в Кремле стараются избегать.

 

Президент не комментировал появлявшиеся в студии сообщения до того, как на них обратил внимание ведущий "Первого канала" Дмитрий Борисов.

"Среди СМС, которые приходят, есть и вот такие: "Вы правда считаете, что народ верит этим подставным вопросам?" - сказал он президенту ближе к концу эфира. После этого Путин ответил на несколько вопросов с экрана, заключив: "Это вопросы точно не подготовленные".

"Ваши слова "своих не сдаем" относятся к казнокрадам и коррупционерам?"- прочли ведущие следующую СМС. "Я не считаю их своими", - отрезал президент. Через несколько минут после этого "прямая линия" завершилась.

 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что студия была оформлена таким образом, что президент "не мог не увидеть" жесткие вопросы. "Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе", - сказал Песков.

 
Никакой импровизации

Собеседник Русской службы Би-би-си из числа технических организаторов "прямой линии" рассказал, что все вопросы президенту проходят с одобрения пресс-службы Путина.

В этот раз все вопросы, включая те, которые появились на телеэкране, также прошли предварительную премодерацию, сообщил Русской службе Би-би-си еще один человек, имевший отношение к организации эфира.

"Сначала это отбирают одни, потом отбирают другие - и так далее, [вплоть] до пресс-службы президента", - пояснил источник Би-би-си.

Песков заявил Би-би-си, что поступившие на "прямую линию" вопросы "не просеивались".

"Вываливалось [на экран] то, что приходило, - заявил Песков. - Все шло в прямую".

 

О том, что вопросы для телемоста отбираются заранее, знает и другой собеседник Русской службы, знакомый с процессом технической организации "прямой линии". По его словам, сотрудники в передвижных телевизонных станциях (ПТС), которые управляют эфиром, занимаются лишь технической "сборкой" программы.

Сотрудники, которые выводили на экран вопросы президенту, не имели отношения к их отбору, пояснил собеседник Би-би-си.

По словам источника, рядом с режиссером во время трансляции находится руководство основных госканалов - генпродюсер "Первого канала" Константин Эрнст, глава ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор НТВ Алексей Земский и другие.

В случае ошибки реакция была бы мгновенной, объясняет источник: если вопросы не отключили, значит, была установка их оставить.

Режисером "прямой линии" в этом году был Артем Шадров, который уже неоднократно работал на мероприятиях с участием Путина, в том числе, на ежедгодных "больших пресс-конференциях". Он не ответил на вопросы Русской службы Би-би-си.

Для работы с онлайн-обращениями была привезена отдельная ПТС, за работу с ними отвечали сотрудники пресс-службы президента, сказал Би-би-си сотрудник одного из государственных каналов. По его словам, вся "прямая линия" была хорошо спланирована, президент был отлично подготовлен ко всем вопросам.

За обработку онлайн-обращений отвечают не "Первый канал" и ВГТРК, которые транслируют "прямую линию", этим занимаются отдельные люди, рассказал Би-би-си на условиях анонимности бывший высокопоставленный сотрудник одного из госканалов.

"Вся работа с соцсетями, с хэштегами, с онлайн-обращениями - мы этим никогда не занимаемся, это не наши функции", - объяснил он.

В этот раз эту задачу выполняло агентство "Социальные сети", утверждает один собеседник Би-би-си в отрасли.

"Мы не принимали вопросы на "прямую линию", мы лишь анализировали, что в социальных сетях о ней пишут. Во время линии у нас была пара включений, где мы рассказывали о реакции аудитории в социальных сетях, а по итогам предоставили заказчику отчет", - рассказал Би-би-си Денис Терехов, управляющий партнер агентства SNMG, с которым слились "Социальные сети".

Неприторная кампания

Вопросы об отставке Путина, показанные в прямом эфире телеканалов - необычное явление, на предыдущих "прямых линиях" такого рода вопросов российскому президенту не задавалось даже в такой форме.

"Думаю, что и эти вопросы были подготовленной заранее "провокацией", чтобы не создалось приторного впечатления. Чтобы была видимость критических вопросов и высказываний", - предполагает один из участников подготовки телемоста.

На этот раз, по мнению другого собеседника Би-би-си, была установка не отсеивать "жесткие вопросы". "Предвыборная кампания, знаете ли! Это все пиар. Но такой, чтоб и плохое было, не только сопли-слюни", - заключает он.

Появление довольно критичных к президенту сообщений должно было подтвердить, что в стране есть свобода слова и каждый, даже критически настроенный гражданин, может достучаться до президента, считает политолог Констатин Калачев.

По его словам, власть не должна допускать перебора с "лакировкой" - лучше показать настроения избирателя такими, какие они есть. "Тем более, что президенту это ничем не грозит: его электоральный рейтинг по-прежнему превышает 60%, а одобрение деятельности - 80%", - напомнил политолог.

Оппозиционные акции, которые 26 марта и 12 июня были организованы сторонниками Навального, также могли повлиять на содержание "прямой линии", полагает Калачев. Но в первую очередь появление "неудобных вопросов" он связывает с попыткой повысить интерес к президентским выборам в 2018 году."Нужна драматургия, которая позволит при заранее известном победителе обеспечить высокую явку. "Прямая линия" в этом смысле является ответом на угрозы кампании, а главная угроза - это потеря интереса к личности главного кандидата", - констатирует политолог.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, ожидается, что Путин выставит свою кандидатуру, однако официально он об этом еще не объявлял. Ведущие "прямой линии" несколько раз пытались спросить его об этом, однако Путин уходил от ответа.
 

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