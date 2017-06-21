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Путин выдал атаку вертолетов США за работу российской авиации
07:52 21.06.2017 |
Путина уличили в распространении фейка. В третью часть документального фильма "Путин", которую российское телевидение покажет в среду, 21 июня, вошел фрагмент, где президент России на смартфоне демонстрирует американскому режиссеру Оливеру Стоуну якобы действия российской авиации в Сирии.
Как удалось установить группе независимых расследователей Conflict Intelligence Team, Путин выдал за работу авиации РФ видео, на котором американский вертолет "Апач" атакует позиции талибов в Афганистане в 2009 году. Это видео также было выложено на сайте military.com еще в 2012 году.
Более того, как указывают расследователи, на оригинальное видео была наложена аудиозапись переговоров украинских летчиков, атаковавших позиции сепаратистов в районе донецкого аэропорта.
Пользователи в социальных сетях довольно быстро обнаружили видео, которое Путин показал Стоуну. Фейковый ролик атаки "Апача" с озвучкой на русском языке продолжительностью три с половиной минуты был выложен в Youtube еще год назад.
Первый канал российского телевидения начал демонстрировать четырехсерийный фильм Оливера Стоуна "Путин" в понедельник, 19 июня. По данным исследователей телевизионного рынка России, первая серия фильма вызвала у москвичей куда меньший интерес, чем показанный в 2015 году документальный российский фильм "Президент", также построенный на интервью с Путиным.
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