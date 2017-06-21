Трамп встречался с Порошенко ради КНДР

Алексей КАФТАН, Деловая столица

Встреча в Овальном кабинете ясно продемонстрировала: в искусстве создавать видимость Петр Алексеевич безнадежно отстал от Дональда Фредовича. То, что в медийном смысле для первого стало фиаско, для второго - способом фиаско избежать.

Если, глядя на запись встречи, вы вспомните анекдот про тещу - тот, который "что, мама, даже чаю не попьете?!" - не волнуйтесь, так было задумано. Ее еще накануне классифицировали как "drop-in visit" - то есть, в буквальном смысле, заход. Поздороваться, а не почаевничать.

Трехминутный сеанс натужной рекламы украино-американской дружбы с нерастопленным камином на заднике и не особо многочисленным, но весьма фотоактивным (судя по клацающим непрерывными очередями затворам) журналистским пулом в партере был также сеансом взаимных услуг. Правда, обмен получился неравноценным.

Петр Порошенко получил свою встречу с лидером свободного мира (причем не так человеком, как должностью). К тому же раньше, чем Владимир Путин - хотя на мой скромный взгляд, акцентировать на этом внимание Банковой не стоило. Как минимум, по той причине, что не только форма, но и содержательная (точнее - бессодержательная) часть этой встречи оказалась совершенно такой же, как и Павла Климкина. О чем говорить, когда говорить не о чем? Остается только обмен любезностями. "Какая честь, господин Президент!" - "Великая честь, господин Президент!".

Правда, Трамп и в этом невинном разговоре умудрился дать повод для скандала. Подозреваю, что вокруг определенного артикля ("the Ukraine") будет сломано не одно копье - то ли он старомоден, то ли небрежен, то ли намекает на нехватку суверенитета? Или это была такая специфичная ирония? Мол, да-да, та самая Украина, о которой мы все что-то читали и слышали, но слабо представляем, где она находится - кто разберет этих европейцев... В общем, хорошо еще, что спич Трампа длился меньше полуминуты.

Скандал наверняка раздуют и вокруг речи Порошенко. Наверняка упрекнут в подобострастии и чрезмерной лести. Все эти "очень благодарны", "самый верный союзник", "Украина - история успеха, а США - один из спонсоров этой истории", наконец, поздравление с пятимесячным (!) пребыванием в должности - раззадорят немало критиков Банковой. Тут, однако, стоит принимать во внимание следующее: Трамп падок на лесть, и украинского президента к этому неплохо подготовили. Впрочем, не исключаю, что он просто просчитал родственную душу. Но заявив о 45 миллионах жителей в Украине, Порошенко опасно раскрылся. И дело даже не в аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО. Дело в том, что даже по прикидкам ЦРУ нас уже в прошлом году было на 800 тысяч меньше. Хотя, с другой стороны, стоит порадоваться столь резкой смене долговременного демографического тренда.

Но перейдем к президенту США. Он таки получил больше. Во-первых, он не сказал ничего такого, что сделало бы неудобной (а тем более - ненужной) предстоящую встречу с Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки. Во-вторых, выиграл время. Визит Климкина пиарщики Белого дома использовали, чтобы отвлечь публику от скандала, связанного с расследованием российских связей команды Трампа. Визит Порошенко служит той же цели. Вот только если встречу с Климкиным обыграли как событие, несущее ценность само по себе, то встрече с его шефом отвели вспомогательную роль. Она стала фоном для одного-единственного вопроса. Причем совершенно не касающегося ни Украины, ни России. Вопроса о студенте Отто Уомбиере, скончашемся, не приходя в сознание через несколько дней после возврата из северокорейской тюрьмы. Слова "Полный позор", сказанные на самой высокой новостной площадке дня - прекрасный способ дать публике канализировать гнев. И - оттянуть ее внимание от проблем внутренней политики. Тем более, что Украина таковой безусловно является.

Тем не менее, нельзя не отметить и того момента, что в нынешних обстоятельствах возможности делать внешнюю политику у Трампа серьезно ограничены. В особенности в том, что касается защиты Украины и противодействия России. Проще говоря, фотосессия - максимум, чего можно было добиться от "твиттер-президента". Содержательное же наполнение визит Порошенко в Вашингтон получал в других местах и с другими людьми. Прежде всего, с вице-президентом Майком Пенсом и президентским советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером. И именно они сопроводили украинского президента в Овальный кабинет. А "подарок" от Конгресса - очередная порция антироссийских санкций - задала вполне благоприятный общий тон для визита.

