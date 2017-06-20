Верховная Рада намерена упростить ведение бизнеса и привлечение иностранных инвестиций эмитентами ценных бумаг.

За принятие в первом чтении законопроекта №5592-д проголосовал 231 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документ предусматривает нормы о запрете юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством государства, осуществляющего военную агрессию, или контролируемым гражданами такой страны, осуществлять эмиссию ценных бумаг в Украине.

Также предусмотрен запрет регистрации выпуска ценных бумаг в том случае, если эмитент зарегистрирован на временно оккупированной территории.

С целью избежания злоупотреблений во время реализации преимущественного права акционерами на покупку акций дополнительной эмиссии предусмотрено, что решение о неиспользовании указанного права акционерами ПАО принимается 75% голосов акционеров от их количества, а решения о неиспользовании данного права акционерами ЧАО принимается 95% голосов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Верховная Рада отказалась разрешить небанковским финансовым учреждениям выпуск электронных денег.