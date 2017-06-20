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Холодницкий направил генпрокурору представление на снятие неприкосновенности с нардепа Довгого
16:01 20.06.2017 |
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявляет, что подписал представление на снятие неприкосновенности с внефракционного народного депутата Олеся Довгого в рамках уголовного производства о незаконном выделении участков в Киеве и уже направил его на подпись генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.
"Вчера подписал представление о снятии неприкосновенности (с О.Довгого - ИФ), поскольку мы считаем, что доказательств, собранных для объявления подозрения, достаточно для внесения указанного представления... Вчера представление было направлено генпрокурору", - сообщил Н.Холодницкий на совместном брифинге с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником во вторник в Киеве.
"По Довгому - действительно поступило на прошлой неделе ходатайство, и генпрокурор определил подследственность уголовного производства за НАБУ по факту выделения земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах", - добавил руководитель САП.
Как сообщалось, ранее во вторник народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем направил Ю.Луценко и Н.Холодницкому депутатский запрос с просьбой подтвердить существование проекта представления о снятии депутатской неприкосновенности с внефракционного народного депутата, экс-секретаря Киевского горсовета Олеся Довгого.
Он напомнил, что О.Довгий является фигурантом уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков на территории охраняемого заповедника "Жуков остров" на южной окраине Киева и может быть привлечен к уголовной ответственности по ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью и служебным положением).
"Напомню, в августе 2007 года Киевсовет своим решением ликвидировал заказник "Жуков остров", сократив его площадь с 1630 га до 196 га. Впоследствии земля, оставшаяся вне заказника, была роздана под застройку, в том числе фирмам близким Виктору Януковичу и его партнеру, народному депутату Юрию Иванющенко", - добавил М.Найем.
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