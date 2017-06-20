Установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова стало первой агентурной операцией Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), проведенной совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) США, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, проведение первых агентурных операций было начато около года назад.

"И как раз сегодняшнее дело, о котором мы рассказываем, это первое дело, полученное в результате реализации агентурной операции", - сказал он на совместном брифинге с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким во вторник в Киеве.

"Также мне приятно подчеркнуть, что фактически эта операция проведена совместно с Федеральным бюро расследований США. В рамках подписанного меморандума между НАБУ и ФБР они предоставляли нам помощь в реализации этой операции", - добавил директор НАБУ.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что для снятия депутатской неприкосновенности с народных депутатов Украины Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко") и Максима Полякова (фракция "Народный фронт") достаточно доказательств.

"Насколько проанализировано доказательную базу детективами и прокурорами – ее более чем достаточно для того, чтобы позитивно решить вопрос относительно подачи на снятие иммунитета народных депутатов… Представление на снятие иммунитета с народных депутатов Розенблата и Полякова сейчас направлено генеральному прокурору и надеюсь, что генеральный прокурор оперативно среагирует на эти письма и, соответственно, направит представления в парламент", - сказал А.Сытник.

В свою очередь, Н.Холодницкий уточнил, что представление на Б.Розенблата и М.Полякова были подписаны во вторник утром, и не исключил, что они еще находятся на регистрации в Генпрокуратуре.

"Они есть… У нас большая канцелярская система (имеется в виду поступление документов – ИФ), но они направлены", - сказал руководитель САП.

Н.Холодницкий также уточнил, что среди задержанных шестерых лиц "есть помощник одного из народных депутатов от Радикальной партии".

"На сегодняшний день установлена причастность (к совершению преступлений – ИФ) двух депутатов – Розенблат, "Блок Петра Порошенко", и Поляков, "Народный фронт", - подытожил директор НАБУ.

А.Сытник указал: "В ближайшее время, если генеральный прокурор подпишет эти представления… вы поймете, что никто никому ничего не подбрасывал (имеется в виду, что правоохранители не имитировали получение охранником Б.Розенблата денег – ИФ)",