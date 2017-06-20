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Нацсовет реформ не одобрял проект пенсионной реформы, а лишь внес предложения, - источник
13:51 20.06.2017 |
Национальный совет реформ не одобрял правительственный проект пенсионной реформы, а лишь внес предложения к нему.
Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.
"Можно радоваться, что "Нацсовет одобрил правительственный проект", хотя этого и не было. Но поддержки его нет", - сказал он.
По словам источника, на заседании Нацсовета реформ была довольно жесткая дискуссия при обсуждении проекта реформы.
"И была тотальная критика подходов Ревы (министра социальной политики) к решению пенсионных проблем... Посмотрите в СМИ. Найдите хоть одну статью, хоть одного эксперта, который поддержал эту реформу. Нет нигде", - добавил он.
По мнению собеседника, направлять в Верховную Раду реформу в такой редакции бесперспективно, так как она будет подвержена критике депутатов из разных фракций.
"Голосов под эту реформу в Раде нет. Это 100%. Это не пролезет", - подчеркнул он.
По мнению источника, одной из проблем является то, что Рева не согласовывал ни с кем реформу в процессе подготовки, а теперь не хочет ничего менять.
"И еще премьера (Владимира Гройсмана) "накручивает". Вот главная проблема", - уверен собеседник.
Кабмин намерен направить в Раду законопроект о пенсионной реформе в ближайшее время.
Как сообщали Українськi Новини, 16 июня Рева заявлял, что Нацсовет реформ поддержал проект пенсионной реформы в том варианте, в котором он внесен правительством.
В то же время Президент Петр Порошенко внес ряд предложений к документу.
В частности, Порошенко инициировал повышение необходимого страхового стажа до 25 лет в 2020 году и до 35 лет ежегодно до 2030 года.
Также он предлагает предусмотреть установление верхней границы базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) в 15 минимальных зарплат (48 тыс. гривен) и осуществление пересчета (осовременивания) пенсий также для военнослужащих.
Кроме того, Президент выступил за предварительное обсуждение вопроса введения накопительной пенсионной системы.
Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что проект пенсионной реформы требует существенной доработки и выступает за предусмотрение предложений Порошенко.
17 мая Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе.
Представленная премьер-министром Владимиром Гройсманом пенсионная реформа предусматривает введение единого подхода начисления пенсий для пенсионеров с использованием показателя средней заработной платы на уровне 3 764,4 гривны (на данный момент в зависимости от года назначения пенсии от 1 197,91 гривен до 3 764,4 гривен).
Также проект реформы предусматривает, что в 2018 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту будет повышен до 25 лет, а до 2028 года будет ежегодно повышаться на 1 год и в результате составит 35 лет.
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