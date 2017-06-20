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Приморье. ВСУ готовы ударить по Пикузам
13:28 20.06.2017 |
Ситуация на Приморье в последнее время свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы здесь может произойти существенное обострение.
Террористы усилили обстрелы наших передовых позиций в Водяном, Широкино, Павлополе, Чермалику. Бьют по Лебединском и Талаковке. Практически по всему участку от Чермалика до Широкино враг работает по нашим позициям из минометов 120-мм калибра, прилетает и из артиллерии 122-мм калибра.
Боевики пытаются уничтожить наши тыловые позиции. Обстрел Бердянского 17-го июня является тому подтверждением. Правда, он, в частности, в очередной раз продемонстрировал непрофессиональные действия боевиков, которые по нашим позициям не попали, а попали в жилой сектор. По Широкино, в частности работают и танки с БМП. Террористы усиливают свои группировки и готовятся к обороне. Так в Безымянное зашел танковый батальойн "9-го штурмового полка морской пехоты 1-го АК "ДНР". А бронегруппа, которая недавно была задействована в обстрелах наших позиций в Широкино, зашла в оккупированную Саханку. Из этого населенного пункта ведутся обстрелы Водяного и даже Сартаны из ствольной артиллерии.
Также есть информация об усилении группировки боевиков в районе Верхнешироковского (бывший Октябрь). Оттуда ведутся регулярные обстрелы Павлополя и Чермалика.
Такая активность боевиков, увеличение обстрелов, усиление группировки на первый взгляд может показаться подготовкой к наступлению. Впрочем, учитывая отсутствие достаточной профессиональной подготовки, доказательством чего являются множественные неудачные попытки атак на наши позиции в Авдеевке, Песках так и штурмовыми группами под Водяным, можно с уверенностью говорить, что речь идет о защите.
Дело в том, что ВСУ на Приморье, в условиях отсутствия серой зоны, каменистой степи, все равно постепенно уходят вперед на нескольких направлениях. Под Пикузами, где морпехи уже давно вплотную подошли к высоте "Дерзкая" и позициям врага под самым оккупированным селом (находится в 2 км от нашего Водяного), временно продвижение вперед остановилось. Но создан плацдарм для удара. Впрочем, ВСУ идут вперед в направлении Верхнешироковского. А также активно работают севернее Широкиного. Именно с этим связана огневая активизация врага, который пытается не допустить нашего продвижения вперед, уничтожить тыловые позиции.
Выбив террористов из Верхнешироковского ВСУ смогут взять под огневой контроль участки дороги ТО5019, по которой в том числе происходит соединение сил боевиков в Пикузах. Более того, это даст возможность нашей армии подойти к Пикузам и Заиченко с севера. Важно, что за Минском-1 это село, как и Пикузы, должно быть под нашим флагом.
Сами же Пикузы могут рассматриваться исключительно как плацдарм для продвижения на Заиченко и дальше на Новоазовск. Высота "Дерзкая", выдвинутая ближе к нашему Водяному, на которой сейчас закреплены боевики, является ключевым пунктом обороны боевиков на линии Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка.
Скорее всего, движение в направлении Верхнешироковского наша армия продолжит.
Впрочем, на фронте сегодня есть один момент, который касается и Мариупольского направления. Происходит ротация. С фронта в тыл уже выведен 701-й отдельный батальон морской пехоты, артиллерия ВМСУ, 17-я танковая бригада. На их место заходят отдельные мотопехотные бригады мехбригады, например 28-я. Конечно, что во время ротации наступательные операции ставят на паузу. И это дает время врагу усилить оборону.
Однако, глядя на тенденцию и продвижение ВСУ вперед по всей линии фронта, до конца августа-начала сентября ситуация на Приморье получит быстрое развитие. И это, скорее всего, будет район Пикуз и Верхнешироковского.
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