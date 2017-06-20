Верховная Рада намерена ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах должников.

За принятие за основу законопроекта №6232 проголосовали 253 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроект предусматривает внесение изменение в ряд процессуальных кодексов и изменение процедуры ведения судебного рассмотрения.

Законопроект предлагает установить, что в судах функционирует система автоматизированного ареста средств, которая обеспечивает оперативное наложение ареста на денежные средства, содержащиеся на банковских счетах.

Система автоматизированного ареста средств является составной частью Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Информация об аресте средств вносится судьей на основании соответствующего определения суда, скрепляется его электронной цифровой подписью и подлежит кодированию.

Несанкционированное вмешательство в работу системы автоматизированного ареста средств влечет ответственность, установленную законом.

В случае обеспечения иска путем наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете, решение об обеспечении иска подлежит немедленному исполнению с момента его вынесения путем внесения соответствующей записи в систему автоматизированного ареста средств.

Также по заявлению взыскателя суд может наложить арест на денежные средства лица, имеющего задолженность, которая не оспаривается указанным лицом или подтверждена судебным решением, вступившим в законную силу.

Согласно законопроекту, в хозяйственном и гражданском видах судопроизводства вводится возможность взыскания неоспариваемых задолженностей в порядке приказного производства.

Так, по заявлению лица, которому принадлежит право требования о взыскании неоспариваемой денежной задолженности по письменным договорам, которая не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (160 000 гривен), суд выдает судебный приказ о взыскании задолженности с должника.

Заявление о выдаче судебного приказа рассматривается без вызова заявителя и должника и без проведения судебного заседания.

В гражданском процессе не допускается взыскание в приказном производстве задолженности, вытекающей из договоров с физическим лицом, не являющимся предпринимателем, кроме взыскания задолженности по заработной плате, оплате жилищно-коммунальных, телекоммуникационных услуг.

Приказное производство в гражданском судопроизводстве может быть применено для рассмотрения требований о взыскании алиментов, о возврате стоимости товара ненадлежащего качества, о взыскании физическим лицом неоспариваемой задолженности с юридического лица или физического лица-предпринимателя.

Как сообщали Українські Новини, Государственный бюджет на 2017 год предусматривает 11,579 млрд гривен поступлений от конфискации средств.