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НБУ считает ключевыми рисками финсектора значительное присутствие государства и высокую долю неработающих кредитов
11:36 20.06.2017 |
Национальный банк считает ключевыми рисками финансового сектора значительное присутствие государства в банковском секторе и высокую долю неработающих кредитов.
Об этом говорится в третьем отчете о финансовой стабильности, передают Українські Новини.
НБУ полагает, что с начала 2017 системные риски для украинской банковской системы в целом уменьшились, и такая тенденция продолжится во втором полугодии.
"Макроэкономическая среда в первом полугодии была благоприятной для экономики и банковского сектора, хотя прекращение торговли с неконтролируемыми территориями замедляет экономический рост и увеличение доходов предприятий", - отмечает НБУ.
Регулятор констатирует, что очистка банковского сектора завершена.
НБУ напоминает, что последним ключевым событием на банковском секторе был переход Приватбанка в государственную собственность, на что государство потратило эквивалент почти 5% ВВП.
При этом с начала года банковский сектор был прибыльным.
По мнению Нацбанка, важнейшим препятствием для возобновления кредитования остается слабая защита прав кредиторов.
"Прогресс в этом направлении фактически отсутствует в течение последнего года, значительное количество решений судов нивелирует права кредиторов на взыскание проблемной задолженности и залога по ней. Необходимы изменения законодательства и судебных практик, направленных на защиту прав кредиторов и добросовестных заемщиков, иначе рассчитывать на существенный рост объемов кредитования практически невозможно", - прокомментировали в НБУ.
По мнению центрального банка, ключевыми рисками финансового сектора сегодня являются значительное присутствие государства в банковском секторе и высокая доля неработающих кредитов.
"После перехода Приватбанка в государственную собственность доля государства в банковском секторе достигла 56% по чистым активам и 62% по депозитам населения. В течение следующих нескольких лет государство должно уменьшить присутствие в банковском секторе. Первым шагом в реформировании и подготовке госбанков к приватизации должно стать принятие закона, который введет независимые наблюдательные советы и выведет банки из сферы влияния политических интересов", - отметил Нацбанк.
Также серьезным балластом для банковской системы является высокая доля неработающих кредитов (57% от общего объема).
"Финучреждения должны активнее реструктуризировать кредиты добросовестным заемщикам, финансовое состояние которых восстанавливается. Обслуживание остальных проблемных кредитов уже не будет восстановлено, поэтому их целесообразно полностью зарезервировать и списать. Для этого необходимо внести изменения в налоговое законодательство, чтобы устранить негативные последствия такого шага на налоговые обязательства банков", - отметили в Нацбанке.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк выступает за снижение государственной собственности в банковском секторе с 50% до 30%.
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